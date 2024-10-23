Эмери лидирует с «Астон Виллой», Доннарумма не выручил «ПСЖ», у «Милана» первая победа и яркий дебют 16-летнего рекордсмена

Обзор состоявшихся во вторник матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Гол с углового

Дорогу к первой победе «Милана» в этом розыгрыше, само собой, открыл лучший игрок «россонери» Пулишич. Американец — самый результативный футболист серии А в 2024 году, у которого 9 ассистентских баллов, а свой 15-й гол он забил, закрутив мяч в ворота с углового! Да, потом миланцам пришлось начинать все заново после провала в обороне и ответного гола резервиста «Брюгге» Саббе, однако бельгийцам было сложно, так как они с 40-й минуты остались в меньшинстве.

В итоге сработали сделанные Паулу Фонсекой замены, причем португалец убрал с поля Рафаэла Леау, которого болельщики решили освистать. Формально вместо форварда вышел Чуквуэзе, но по факту налево отправился Окафор. И пока Леау брел вдоль бровки, пронесшийся по флангу швейцарец от линии поля выложил мяч оформившему в итоге дубль Рейндерсу.

Еще одной красивой историей стал выход на замену Камарды, который в 16 лет и 226 дней стал самым молодым итальянцем (и, само собой, игроком «Милана»), сыгравшим в Лиге чемпионов. Прежде национальным рекордом владел Мойзе Кин. А максимально красивой историю Камарды мог сделать гол юноши, однако эмоциональное празднование оказалось преждевременным, так как ВАР обнаружил офсайд. Так что форвард отметился в протоколе лишь желтой карточкой за сорванную на радостях футболку.

Как во времена Венгера

«Арсенал» в первом тайме создал достаточно моментов, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество в счете. Подводила точность, как в случае, когда при подаче углового над верхним углом пробил Калафьори. Но как раз итальянский защитник разогнал атаку, которая принесла несколько курьезный успех. Габриэл Мартинелли попал в штангу, однако мяч отскочил от нее в голкипера «Шахтера» и срикошетил в ворота. В итоге этот успех так и остался единственным, а в добавленное арбитром время победу «канонирам» сохранил вытянувший мяч из угла Райя. У «Арсенала» три подряд сухих матча в ЛЧ, чего не случалось с 2007 года, когда у руля команды еще находился Арсен Венгер.

Перин не волшебник

Долгое время в Турине главным действующим лицом был ВАР. В начале второго тайма техника помогла отменить гол Ундава, у которого в пограничной ситуации определили игру рукой. В концовке же главного арбитра пригласили к монитору, и он не только предъявил вторую в матче желтую карточку капитану «Ювентуса» Данилу, но и указал на 11-метровую отметку. Туринская публика схватилась за головы, а потом взревела от восторга. В это состояние трибуны привел Перин, который вытащил из угла удар Мийо и стал третьим — после Буффона и Щенсны — вратарем «Старой синьоры», отразившим пенальти в главном еврокубке. Вот он поражения точно не заслуживал, но что мог сделать голкипер, если защитники позволили Туре расстрелять ворота с нескольких метров? Сенсационна по сути, но заслуженная по форме победа «Штутгарта».

Парижские кошмары

Насколько все легко у помолодевшего «ПСЖ» в национальном чемпионате, настолько все сложно в ЛЧ. К перерыву у парижан в этом турнире накопилась серия из 89 холостых ударов, а еще впервые в своей истории французский суперклуб достиг отметки в 400 минут без забитых мячей. И ладно бы команда играла плохо и не имела моментов! Напротив, их было более, чем достаточно. Чего стоит шанс Дембеле, который после диагонали Нуну Мендеша остался в одиночестве на линии площади ворот и ухитрился пробить в перекладину.

ПСВ же хватило одной толковой атаки, начало которой положил агрессивный прессинг, и его жертвой стал Жоау Невеш. А Ланг, сместившись с фланга в центр, поймал Доннарумму на шаге, и тот беспомощным взглядом проводил влетевший в ближний угол мяч. Но, конечно, это не такая очевидная ошибка, как в случае с не раз спасавшим Бенитесом. Хакими атаковал из-за штрафной (95-й удар парижан с момента прошлого гола), и мяч проскочил в сетку между ногами вратаря гостей.

Что интересно, «ПСЖ» должен был пропускать всего через несколько минут, но чистый выход один на один испортил Тил. Бывший футболист «Спартака» забыл, что лучшее — враг хорошего. Гус должен был решать эпизод сам, но решил выдать пас партнеру, и подоспевший защитник выбил мяч на угловой. Ну а в концовке Бенитес исправился, невероятным образом остановив на линии удар Маркиньюса. 107 ударов и 1 гол — с таким КПД в ЛЧ побеждать трудно. Тем временем у Луиса Энрике всего 40 процентов побед в главном еврокубке, и на данный момент он худший еврокубковый тренер «ПСЖ» эпохи катарских миллиардов.

Вайсс без Вайсса и австрийский провал

«Астон Вилла» начала тяжело, из-за чего Эмилиано Мартинесу было не до скуки. Но постепенно аргентинец передал эстафету голкиперу «Болоньи» Скорупски. Тот выручал и заставлял нервничать мазавших в итоге бирмингемцев, только пропустил поляк максимально обидным образом. Мяч влетел в сетку, миновав всех игроков после подачи Макгинна со штрафного.

А вслед за капитаном отличился Дуран, который обычно выступает в роли джокера. Причем колумбиец в падении отправил мяч в сетку с подачи Роджерса перед собственной заменой и все же успел забить свой второй в сезоне гол в качестве игрока стартового состава. Унаи Эмери может гордиться своим выбором и промежуточными итогами. Три победы и ноль пропущенных мячей. Раньше, кстати, с трех «сухарей» дебютировали на групповой стадии «Малага» в 2012 году и «Лестер» в 2016-м.

После прошлого тура Владимир Вайсс лишился важного игрока, так как его сын — Владимир Вайсс-младший — объявил о завершении карьеры. Это заявление 34-летнего капитана «Слована» последовало вслед за разгромным поражением от «Манчестер Сити», чью академию он закончил. И уже без него братиславцы проиграли другому дебютанту ЛЧ, у которого в этом турнире забивают только игроки обороны. Для воспитанника «Реала» Гутьерреса это первый успех в главном еврокубке, где он уже играл за мадридцев, но прежде всегда проигрывал. Тут же долгожданный успех сделал неизбежным ветеран «Жироны» Хуанпе. 33-летний защитник при помощи рикошета забил со штрафного.

В августе футбольная Австрия праздновала историческое событие в виде выхода сразу двух команд в основной этап ЛЧ, только там ведущие клубы страны дружно проваливаются. Недавний гегемон «Зальцбург» в кризисе, а теперь третье поражение потерпел «Штурм». И ведь чемпионы играли не с топ-клубом, хотя именно так выглядел на фоне зальцбуржцев «Спортинг». 2:0 — это подарок со стороны лиссабонцев, а разницу в классе ярко продемонстрировал лучший снайпер гостей Дьекереш. Удвоив счет, швед словно издевался над защитниками и голкипером, послав в мяч в сетку, когда все оппоненты были бессильны что-либо сделать. «Львы» впервые в своей истории избежали поражений после трех туров основного раунда ЛЧ.

Статистика дня

10 матчей основного этапа завершились с преимуществом одного из соперников в четыре и более мячей. Столько же таких результатов было зафиксировано за весь групповой турнир предыдущего розыгрыша.

20 лет «Монако» не забивал в ЛЧ пять мячей. В прошлый раз в декабре 2004-го от монегасков пострадал «Депортиво».

20 лет и 75 дней — возраст нападающего «Боруссии» Гиттенса, который стал самым молодым англичанином, забившим «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

27 матчей составляет серия «ПСЖ» с голами в групповом турнире на домашней арене «Парк де Пренс».

35 (20+15) результативных баллов заработал в ЛЧ, начиная с сезона-2021/22 нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На этом временном отрезке бразильцу нет равных в главном еврокубке.