«ПСЖ» тяжело стартовал, но нацелен на победу в ЛЧ. Как Энрике играет без Месси и Неймара

В Париже перезагрузили проект и серьезно обновили команду.

Летом 2023-го «ПСЖ» серьезно обновился. Париж покинули Лионель Месси, Неймар, Марко Верратти, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Серхио Рамос и другие селебрити. На смену им в столицу Франции переехало множество молодых звезд: Рандаль Коло Муани, Мануэль Угарте, Брэдли Баркола.

Глобальная перестройка началась со сменой главного тренера. По окончании прошлого сезона из клуба вылетел не оправдавший надежд Кристоф Гальтье: с ним парижане не только провалились в Лиге чемпионов, но и едва не упустили чемпионство — опередили «Ланс» всего на одно очко.

На смену французу в столице Франции высадился Луис Энрике. Испанец в середине 2010-х успешно рулил «Барселоной», с которой даже выиграл Лигу чемпионов — а за этой победой команда шейха Нассера Аль-Хелаифи охотится уже более 10 лет.

Испанец тяжело стартовал: в чемпионате Франции его команда победила лишь в двух турах из пяти. Но экс-коуч «Барсы» конструирует серьезный проект, отсюда и проблемы вначале.

Кто играет в «ПСЖ» без Месси, Неймара, Верратти и остальных?

В сезоне-2023/24 на «Парк де Пренс» десантировалось много новичков, часть из которых моментально встроилась в основной состав. После пяти туров лиги 1 лидерами по игровым минутам оказались вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Милан Шкриньяр и латераль Ашраф Хакими — эта троица отбегала все игры без замен. Из новичков здесь только 28-летний словак, но в топ-7 парижан по времени на поле вклинилось уже три рекрута: кроме Шкриньяра, его коллега Лука Эрнандес и опорник Мануэль Угарте.

Уругвайский полузащитник заменил одну из легенд Парижа Марко Верратти. Причем от итальянца избавились в возрасте 30 лет — он точно мог еще несколько лет выступать за «ПСЖ», тем более что, казалось, футболист идеально подходит Энрике. В сезоне-2022/23 Верратти вошел в 1% лучших игроков Европы по количеству (103,67 в среднем за матч) и точности (92%) пасов, а также в 3% по числу прогрессивных передач (9,75). Полузащитник такого плана идеально вписывается в концепцию испанского тренера, но приехал на предсезонный сбор с серьезным лишним весом и разочаровал боссов клуба.

В линии нападения без Месси и Неймара чаще всего появляются 26-летний Усман Дембеле, 22-летний Гонсалу Рамуш и 27-летний Марко Асенсио. Из них голевыми действиями пока отличился только бывший игрок «Реала» — у него 2+1 по системе «гол+пас». Самый дорогой летний новичок «Парижа» Рандаль Коло Муани провел на поле всего 26 минут, за которые поделился ассистом в битве с «Ниццей» (2:3). Также в атаку подобрали 21-летнего Бредли Баркола — но ему тяжело конкурировать с более опытными футболистами.

До травмы регулярно играл 22-летний атакующий полузащитник Ли Кан Ин, периодически осколки игровых минут собирали 21-летний Юго Экитике и 19-летний Шер Ндур. Окончательно в основе прописался и 17-летний воспитанник Уоррен Заир-Эмери — он четвертый в составе «ПСЖ» по количеству игровых минут. Для сравнения, в прошлом сезоне по этому показателю в топе шли 35-летний Месси, 36-летний Рамос, 30-летний Неймар, 30-летний Данилу Перейра и другие. Большинство ветеранов уже покинули клуб, остальные мигрировали на скамейку запасных.

Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Каким будет новый «ПСЖ»?

Неудивительно, что после такого обновления состава парижане начали сезон не лучшим образом. Первую победу в чемпионате подопечные Луиса Энрике вырвали только в третьем туре — до этого дважды сыграли вничью. Но после двух побед влетели «Ницце» (2:3), расположились на пятом месте в таблице, а теперь пройдут проверку Дортмундом в Лиге чемпионов.

Впрочем, проблемный старт не беспокоит тренера — он уверен в прогрессе. «Мы действительно не очень-то хорошо начали сезон. Такое часто случается после того, как я прихожу в клуб: игрокам нужно воспринимать большой поток информации, осваивать новые идеи и принципы. У меня очень восприимчивая команда — игроки работают с большим желанием и хотят понять идеи тренерского штаба. Я доволен их поведением. Хочу, чтобы моя команда ясно понимала, как должна играть, чтобы это произошло как можно скорее. Но всегда требуется время», — объяснил Энрике.

Помимо результатов болельщиков «Парижа» беспокоит опасная зависимость от Килиана Мбаппе. С уходом Месси француз мутировал в единоличного лидера, но на его счету 70% (7 из 10) всех голов «ПСЖ» на старте сезона — явный перебор. Кроме Килиана дважды отличился Асенсио, который уже травмировался, и правый защитник Хакими. Форварды-новички пока отмалчиваются. Правда, Энрике с оптимизмом смотрит и на этот нюанс.

«Совершенно не беспокоит зависимость от Мбаппе. В моей команде может отличиться любой игрок атаки. Мбаппе всегда будет забивать, потому что голы заложены в его ДНК. Но другие игроки тоже будут это делать», — проанализировал тренер «ПСЖ».

Энрике вернул парижан к схеме 4-3-3 — в прошлом сезоне Гальтье навязывал игру в три защитника. И этот эксперимент привел к очередному раннему вылету из Лиги чемпионов (в 1/8 финала от «Баварии»), а также к ревнивой ссоре Неймара и Мбаппе из-за позиции на поле. Теперь игра «ПСЖ» намного сильнее заточена на контроль и позиционные атаки. После пяти туров лиги 1 «Париж» с огромным отрывом лидирует по владению мячом — 71,9% времени в среднем за игру (даже у «Ман Сити» Гвардиолы меньше — 67,8%). В прошлом сезоне столичная команда проводила во владении вообще только 60,9% игровых минут.

Возросло и количество передач в среднем за матч — 804,6 против 665,7 в прошлом розыгрыше. Отлично ощущается влияние идей Энрике: Шкриньяр, Хакими, Маркиньос и Эрнандес составили топ-4 самых пасующих игроков лиги 1 — все отдают минимум 85 передач в среднем за 90 минут, а Милан вообще раскидывает 116 пасов.

Луис Энрике. Фото Global Look Press

«Моим приоритетом является создание взаимодействий между игроками на поле и поиск связей между ними. Прогресс происходит благодаря тренировкам, матчам, наблюдению за действиями между футболистами. Не существует тренировки, которая не была бы направлена на улучшение различных игровых ситуаций. Однако мы находимся только в самом начале. Я бы сказал, что предстоит многое сделать, многое улучшить, многое проанализировать, но это очень интересный процесс», — рассказал Луис Энрике.

Тренер амбициозно ворвался в «ПСЖ»: собрал состав из крутых янгстеров и более опытных игроков, с которыми можно добиться прогресса, и начал прививать новый стиль игры. Пока «ПСЖ» выступает нестабильно, но находится только в начале становления. А Энрике уже настроен вместе с новой командой добиться успехов, которых достиг в «Барселоне».

«ПСЖ» хочет выиграть каждый турнир, в котором участвует. Звучит очень амбициозно, но такой подход необходим», — поделился Луис.

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