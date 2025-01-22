Все расклады Лиги чемпионов: кто уже в плей-офф, матч жизни для «Сити» и «ПСЖ», есть ли шансы у «Реала» на 1/8?

Изучаем таблицу и календарь.

Позади большая часть общего этапа Лиги чемпионов — осталось завершить вторую половину седьмой игровой недели, а также провести последний тур. Подводим промежуточные итоги.

Новый формат

Для начала напомним, что в этом сезоне Лига чемпионов перешла на новый формат турнира. Разбивку на группы заменил общий групповой этап с единой таблицей. Лучшие восемь команд напрямую отправятся в 1/8 финала. Те, кто расположится на местах с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16. Клубы с 25-36-го мест вылетят из Лиги чемпионов и закончат выступления в еврокубках — перехода в Лигу Европы новые правила не предусматривают.

При равенстве очков активируются дополнительные показатели: разница мячей, далее — забитые голы и голы на выезде.

Таким образом, перед заключительным восьмым туром для гарантии выхода в 1/8 необходимо закончить седьмую игровую неделю с отрывом в 4 очка от девятого места. Соответственно, для попадания в 1/6 нужно на 4 очка оторваться от 25-й строчки.

Кто уже вышел в плей-офф, а кто точно вылетел

«Ливерпуль» обеспечил себе место в 1/8 еще в прошлом году, а «Барселона» сделала это благодаря сумасшедшей победе над «Бенфикой» (5:4). Проход в 1/16 гарантировали «Атлетико», «Аталанта», «Арсенал», «Байер», «Интер», «Астон Вилла», «Брест», «Монако» и «Лилль». В топ-8 точно не попадут «Шахтер», «Спарта», «Жирона» и «РБ Зальцбург», но у них еще есть шанс пробиться в 1/16.

Постепенно определяется и полный список клубов, которые точно не выйдут в плей-офф. После шестой игровой недели ими стали РБ «Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз». Во вторник к этой компании добавились «Црвена Звезда», «Штурм» и «Болонья». За итальянцев особенно обидно — им не помог даже камбэк с дортмундской «Боруссией».

Расклады для клубов

«Ливерпуль» (21 очко)

Мерсисайдцы забронировали путевку в 1/8 еще в декабре. Сейчас же, после победы над «Лиллем», они закрепились на первой строчке. Чтобы закончить общий этап лидерами, достаточно не проиграть на выезде ПСВ.

«Барселона» (18 очков)

Сине-гранатовым можно было сыграть вничью с «Бенфикой», чтобы обеспечить себе место в восьмерке сильнейших. Победа позволяет им претендовать на первую строчку. Для этого надо в последнем туре дома обыграть «Аталанту» и надеяться на поражение «Ливерпуля».

«Атлетико» (15 очков)

Победа над «Байером» (2:1) гарантировала команде Симеоне выход в плей-офф. Чтобы зарезервировать себе место в восьмерке сильнейших, в заключительном туре необходимо обыграть «Зальцбург» на выезде. Хотя при определенных раскладах мадридцев устроит и ничья.

«Аталанта» (14 очков)

Разгром «Штурма» (5:0) позволил бергамаскам претендовать на попадание в топ-8. Но для гарантии успеха им необходимы еще три очка — в схватке с «Барселоной».

«Арсенал» (13 очков)

Победа над «Монако» в середине декабря позволила «Арсеналу» подняться на третье место в турнирной таблице ЛЧ к началу 7-го тура. Исходы матчей вторника обеспечили лондонцам попадание в плей-офф, хотя сами они сыграют только сегодня. Три очка с загребским «Динамо» обеспечат проход в топ-8. Хотя даже при неудаче будет шанс все исправить — на выезде с «Жироной».

«Байер», «Астон Вилла» и «Лилль» (по 13 очков)

Все трое уступили во вторник, а значит, должны брать максимум в заключительных встречах и надеяться, что 16 очков будет достаточно для выхода напрямую в 1/8. Шансы хорошие — все играют дома против команд, находящихся ниже в турнирной таблице («Спарта», «Селтик» и «Фейеноорд» соответственно).

«Интер» и «Брест» (по 13 очков)

«Интеру» в среду нужно побеждать на выезде «Спарту», чтобы сделать серьезную заявку на попадание в топ-8, а «Бресту» — расправиться с «Шахтером» в Гельзенкирхене. В последнем туре оба встретятся с заряженными «Монако» и «Реалом» соответственно, которые отчаянно борются за плей-офф.

Игроки «Монако» гарантировали себе место в плей-офф. Фото Reuters

«Монако» (13 очков)

Важнейшая победа над конкурентом «Астон Виллой» гарантировала монегаскам место в плей-офф. Впереди сложнейший матч с «Интером» на выезде. Победа с высокой долей вероятности позволит оказаться в топ-8.

«Бавария» (12 очков)

Пока мюнхенцев отделяет одно очко от попадания в восьмерку сильнейших. С другой стороны, календарь у них не самый сложный — выезд к «Фейеноорду» и домашняя встреча со «Слованом». Двух побед должно хватить для выхода в 1/8, при других раскладах добиться этого будет очень сложно.

«Боруссия» Д и «Ювентус» (по 12 очков)

Обе команды потеряли очки во вторник и упустили шансы завершить общий этап в топ-8. С другой стороны, даже ничьих в последнем туре должно хватить для выхода в 1/16.

«Милан» (12 очков)

У россонери хорошие шансы на первую восьмерку. Для этого в среду нужно обыграть «Жирону» (которая попрощается с турниром в случае поражения), а в последнем туре одолеть в Загребе «Динамо». В случае неудач высока вероятность сенсационного пролета мимо плей-офф.

ПСВ и «Брюгге» (по 11 очков)

У каждого в этой паре неплохие шансы на плей-офф, но им предстоят сложнейшие матчи в последнем туре: ПСВ сыграет с «Ливерпулем», «Брюгге» — с «Манчестер Сити».

«Бенфика», «Спортинг», «Фейеноорд», «Штутгарт» (по 10 очков)

Все эти клубы еще не обеспечили себе выход в плей-офф, многое будет зависеть от матчей среды. У «Спортинга» есть шанс даже заскочить в топ-8, если удастся грохнуть «Лейпциг» и «Болонью». «Штутгарту» важно не уступить в последнем туре «ПСЖ», иначе есть риск оказаться за бортом турнира. У «Фейеноорда» задача не проиграть «Баварии» дома и «Лиллю» в гостях.

У «Реала» есть призрачные шансы забраться в топ-8. Фото Reuters

«Реал» и «Селтик» (по 9 очков)

«Королевский клуб» приноровился стабильно набирать очки в ла лиге, но в ЛЧ все пока далеко не так гладко. Победа в матче с «Зальцбургом» или «Брестом» гарантирует «Реалу» выход в 1/16. Есть даже призрачные шансы забраться в топ-8, но тут может не хватить и шести очков — все будет зависеть от конкурентов.

Одной победы в двух оставшихся матчах хватит и «Селтику» — необходимо обыгрывать дома уже вылетевший «Янг Бойз», так как затем предстоит труднейший выезд к «Астон Вилле».

«Манчестер Сити» и «Динамо» З (по 8 очков)

Обеим командам одна победа в оставшихся двух матчах должна дать хорошие шансы на выход в плей-офф. Для «Сити» многое решит матч жизни с «ПСЖ». Но даже в случае поражения у «горожан» будет крепкая возможность зацепиться за плей-офф, ситуацию можно будет исправить в домашней встрече с «Брюгге».

У Загреба расклад куда хуже. Да, также хватит одной победы, но впереди матчи с «Арсеналом» в гостях и с «Миланом» дома.

«ПСЖ» (7 очков)

Одной победы для парижан может оказаться недостаточно (пока они за пределами топ-24), поэтому в случае домашнего поражения от «Манчестер Сити» их шансы на выход в плей-офф повиснут на волоске. К тому же в последнем туре предстоит труднейший выезд к «Штутгарту», которому также очень нужны очки.

«Шахтер», «Спарта» (по 4 очка)

Обеим командам необходимо набрать 10 очков для выхода в плей-офф, то есть побеждать в оставшихся двух матчах. Одна осечка, и с шансами на продолжение борьбы в турнире можно прощаться. А ведь календарь труднейший. «Шахтеру» предстоит сыграть дома с «Брестом» и в гостях с «Боруссией». «Спарте» — дома с «Интером» и в гостях с «Байером».

«Жирона» и «РБ Зальцбург» (по 3 очка)

В теории девяти очков испанцам и австрийцам может хватить для выхода в плей-офф, но шансы скорее математические. Особенно учитывая уровень сопротивления, ведь впереди встречи с грандами. «Жирона» сыграет в гостях с «Миланом» и дома с «Арсеналом», «Зальцбург» — на выезде с «Реалом» и дома с «Атлетико».