Гвардиол расстроил Гвардиолу. «Манчестер Сити» споткнулся в Лейпциге

Ничья (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «быками» и «горожанами».

Новый поход Пепа

Лига чемпионов остается единственным турниром, который пока не покорился Пепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Нет сомнений, что каталонец считает главный еврокубок целью номер один для себя, хотя публично в этом никогда не признается. Перед стартом плей-офф Гвардиола философствовал, рассуждая о систематических неудачах «горожан» в ЛЧ: «Что бы я ни сделал, люди будут считать меня неудачником. Я это усвоил, поэтому решил просто получать удовольствие».

Поначалу при каталонце «Сити» четыре года подряд не мог выйти даже в полуфинал, но в двух предыдущих сезонах подбирался к успеху очень близко: в 2021-м уступил «Челси» в финале, а прошлой весной — «Реалу» за шаг до решающей встречи.

Немецкий автобус

«МС» уже много лет подряд считается одним из фаворитов ЛЧ, так что вылет от «Лейпцига» станет суперсенсацией. Немецкая команда возродилась после отставки Доменико Тедеско — при Марко Розе не просто выползла из кризиса, а включилась в чемпионскую гонку с «Баварией» и другими клубами. Но на фоне «горожан» немцы все еще выглядят карликами.

Разницу в классе подчеркнул и первый тайм, и выбор тактики Розе. Главный тренер хозяев сознательно отказался от атакующих фланговых защитников Симакана и Раума в пользу более дисциплинированных Хальстенберга и Клостерманна. Не вышел в стартовом составе и выздоровевший Нкунку — да, французский форвард пока не вернул сумасшедшую осеннюю форму, но его опыта и таланта точно не хватало «Лейпцигу» до перерыва. В конце концов, именно Нкунку полтора года назад оформил хет-трик в гостях у «Манчестер Сити» (тогда «быки» уступили — 3:6).

Более того, немецкая команда с первых минут натурально запарковала автобус. До гола Мареза владение мячом «Сити» переваливало за 80 процентов, а «Лейпциг» подчеркнуто отказывался от высокого прессинга — соперников встречали строго на своей половине поля. Показательно, что первый удар по воротам Эдерсона «Лейпциг» нанес за несколько секунд до свистка на перерыв.

Гол Мареза и тень Холанна

«Сити» сотни раз сталкивался с глубокой обороной, поэтому рецепт ее взлома знает. Он прост: терпеть и ждать. Надо признать, что «Лейпциг» почти полчаса выглядел безупречно — футболисты выстраивались строго по узкой схеме 4-2-3-1 и не поддавались на уловки гостей. А те, разумеется, пытались выманивать оппонентов на фланги с помощью широких ролей Уокера и Грилиша. Строго говоря, растянуть расстановку «Лейпцига» у гостей так и не вышло, но «Сити» все равно забил. Рецепт сработал: потерпели и дождались ошибки Шлагера в середине поля. Одного небрежного паса австрийца хватило, чтобы Грилиш, Гюндоган и Марез вывели «МС» вперед.

«Быки» провели почти идеальный первый тайм, пусть и инертный. Даже без травмированного Де Брейне команда Гвардиолы контролировала центр поля и создавала моменты. Блистательно смотрелся Бернарду Силва — португалец успевал всюду и влиял на все процессы. А вот Холанн оставался в тени: всего семь касаний мяча за 45 минут, причем в чужой штрафной — ни одного.

Эрлин Холанн в матче «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Фото Reuters

Переворот Розе

В перерыве «Лейпциг» поменял все. Во-первых, тренерский штаб освежил правый фланг, и вышедший на замену Хенрихс чуть не забил на 55-й минуте. Во-вторых, немцы стали гораздо агрессивнее во всем — и в прессинге, и в борьбе за мяч, и во владении. В это трудно было поверить в первом тайме, но по последнему показателю «быки» во второй 45-минутке обошли «Сити».

Посыпались и моменты ворот Эдерсона: за полминуты до гола шикарный удар издали удался Собослои, а затем Гвардиол сравнял счет с углового.

Парадокс: гол вытекал из логики второго тайма, но не матча. В первом тайме «МС» был монолитен и неприступен, но будто бы в раздевалке Гвардиола ничего не сказал футболистам — и они успокоились. А Розе зарядил своих так, что «Лейпциг» стало не узнать. Хозяева могли и вовсе вырвать победу, хотя на нее не наиграли.

«Сити» разочаровал, а Гвардиола удивил. Только вдумайтесь: при наличии пяти замен Пеп не сделал ни одной, в то время как Розе израсходовал всю обойму. Конечно, бывают случаи, когда перестановки не имеют смысла, но здесь очевидно, что все наоборот. Главное, чтобы Пеп теперь не забыл изменить что-то перед ответной встречей, а то последствия могут оказаться гораздо более серьезными.