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17 апреля, 00:25

Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны

«Арсенал» обыграл «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли (в черном) забивает гол в ворота «Реала».
Фото Reuters
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Идеальный футбол открыл лондонскому клубу дорогу в полуфинал ЛЧ.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:2
Арсенал

В великой истории «Королевского клуба» написано немало славных страниц. В том числе — в последние годы, когда «Реал» под руководством Карло Анчелотти в Лиге чемпионов превратился в команду, из лексикона которой практически исчезло понятие «безвыходная ситуация». Вот только раньше сливочные лишь раз проходили раунд плей-офф главного евротурнира после крупного поражения в первом матче — еще в дореформенном Кубке чемпионов в 1975 году после 1:4 от «Дерби Каунти» мадридцы дожали прыгнувших выше головы англичан в дополнительное время (5:1).

Чтобы в полной мере оценить, как давно это произошло, достаточно пары фактов. На поле в тот волшебный для Мадрида вечер находился будущий тренер «галактикос» и двукратный триумфатор ЛЧ Висенте дель Боске, а Сантьяго Бернабеу еще занимал президентский пост.

Правда, «Реал» и крупные поражения — не самая частая ситуация. До этой среды таких случаев в играх на выбывание — всего четыре. И три из них закончились фиаско. В турнире-1964/65 не отыгрываемыми оказались 1:5 от «Бенфики» (2:1 в Мадриде). В сезоне-1986/87 — 1:4 от «Баварии» (1:0). А двенадцать лет назад — 1:4 от дортмундской «Боруссии» (2:0). Все-таки чудес много не бывает, даже если речь о пятнадцатикратном обладателе «Ушастого кубка».

Рауль Асенсио блокирует удар Деклана Райса в&nbsp;матче &laquo;Реал&raquo; -- &laquo;Арсенал&raquo;.Победу в этой Лиге чемпионов добудут не звезды. Определяющим фактором стала другая деталь

Но от кого ждать волшебства, если не от «Реала»?! Великого, могучего и славного, которому накануне показали пример страсти куда более скромные «Боруссия» из Дортмунда с «Астон Виллой». И болельщики, сравнив любимый клуб с «Фабрикой мечты», просили сделать грезы реальностью. Однако, судя по происходившему на поле в первом тайме, гигантский баннер фанатов вдохновил только Куртуа. Когда Райс (опять он!) закрутил мяч в ворота с углового и голкипер оказался к этому готов, в игру вмешался ВАР — от него не ускользнули захват Рауля Асенсио и падение Мерино.

Пенальти на первых минутах — это почти шок. Но именно — почти, потому что Сака исполнил что-то странное, какую-то неправильную паненку. Не по центру, как у классиков, а в том направлении, куда двинулся Куртуа. Бельгиец в этот момент повторил клубный рекорд Икера Касильяса, в третий раз остановив удар с точки в ЛЧ. Такие моменты — вдохновение в чистом виде! Как для героя эпизода, так и для его команды.

Но, видимо, в другом, идеальном мире. Где нет такого соперника, как «Арсенал», который и бровью после неудачи не повел. Образцово проведя встречу в Лондоне на прошлой неделе, «канониры» к перерыву не позволили звездному нападению «Реала» нанести ни одного удара в створ ворот. А голкипер Райя дал только один повод упомянуть свою фамилию — в момент ознакомления со стартовыми составами соперников. Хотя вероятность его перехода в режим спасателя сохранялась на протяжении нескольких минут.

Если быть совсем точным — на время, потребовавшееся ВАР для оценки эпизода с падением Мбаппе в штрафной. Райс и тут оказался в центре внимания, так как в его действиях главный арбитр сначала увидел нарушение правил. Но на мониторе, к которому отправился судья, все выглядело иначе. Там не требовалось быть великим русским режиссером Станиславским, чтобы сделать вывод: артист из решившего добавить своему падению красоты Килиана никудышный.

Непосредственно в футбол француз играет гораздо лучше. А в данном случае — после удаления в последнем туре испанского чемпионата — у него и сил, и эмоций по логике оставалось в избытке. Только «Арсенал» не давал слабину до того момента, как беспечность Салиба обернулась голом решительно вышедшего из тени Винисиуса Жуниора. Один из самых надежных защитников АПЛ словно заранее поверил в итоговый успех после организованного Эдегором и Мерино гола отправившего мяч в ворота Сака, который все же подсек мяч над Куртуа — уже с игры.

Стадион взревел и запел, поднимая «Реал» на решающий штурм. Только эмоциональный порыв оборвался на взлете — вместе с досадной травмой Мбаппе. Хотя есть большие сомнения в том, что приехавший в Мадрид за трофеями звездный форвард что-то изменил бы и добыл путевку в полуфинал вслед за превратившимся в руках Луиса Энрике в прекрасного лебедя «ПСЖ» — слишком хорош был на пути к своему первому с 2009 года полуфиналу «Арсенал». После «привоза» Салиба команда Микеля Артеты снова стала эталонной. Не отбивалась, а старалась действовать с позиции силы.

Гол Габриэла Мартинелли — вишенка на торте. Это в АПЛ красно-белые вечно вторые, а в ЛЧ они сейчас выглядят готовыми к тому, чтобы стать первыми. Короля горы они с вершины безжалостно сбросили. Впереди — битва с другими претендентами на престол.

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Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Микель Артета
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