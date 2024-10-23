Тотальное уничтожение! «Реал» выдал фантастическое шоу в Мадриде

«Боруссия» вела на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0, но в итоге ее безжалостно разобрали на запчасти.

Ремейк финала предыдущей Лиги чемпионов — уже вроде бы неплохая афиша. Тем более, помимо этого, у «Реала» и «Боруссии» есть своя история отношений в главном еврокубке. Можно вспомнить, например, полуфинал 2013 года, когда в первом матче случились 4:1 с покером Роберта Левандовски, а в ответной встрече бланкос едва не отыгрался и не прорвался в финал — 2:0 с оголенным нервом в концовке. Или как нынешний главный тренер дортмундцев Нури Шахин примерно в то же время не сумел закрепиться в составе сливочных, куда переходил как раз от желто-черных.

Пересечений много, другое дело, что новый формат Лиги чемпионов дает топ-клубам возможность особенно не напрягаться и подходить к матчам избирательно. Понимая, что уж в число первых 24 команд, которые продолжают борьбу, они так или иначе попадут (справедливости ради, и при прежней формуле групповой этап фавориты проходили в режиме круиз-контроля). Нужно просто брать свои 10-12 очков дома, а на выезде при существующем перенасыщенном календаре уж как получится. А в таких условиях даже громкая афиша часто не гарантирует классного зрелища — в качестве примера можно вспомнить довольно серую встречу «Манчестер Сити» с «Интером» на старте турнира.

К счастью, в прошлом туре «Реал» уступил в гостях «Лиллю», так что сейчас нужно было включаться и делать все по-взрослому, на время забыв об экономии сил и предстоящем в воскресенье класико с «Барселоной». И стартовый состав Мадрида на это намекал — проверенная схема 4-3-3, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао в центре обороны, трио Винисиус — Килиан Мбаппе — Родриго в атаке, и даже Лука Модрич как знамя победных традиций.

Правда, о том, что нужно включаться по-настоящему, футболисты «Реала» вспомнили почему-то только после 34-й минуты, когда счет стал 2:0 в пользу «Боруссии». Гости, взявшие шесть очков из шести на старте, могли, в принципе, пинать мяч в свое удовольствие, чем, собственно, и занимались: спокойно погасили довольно вялый стартовый порыв «Реала», доминировали во владении. Оба гола — результат идеально расчерченных комбинаций, для учебников и тактических разборов.

Но в итоге получилось даже лучше, потому что разозленный и разъяренный «Реал» — это невероятно зрелищная штука. Вот, правда — словно переключили тумблер или нажали на какую-то потайную кнопку. Лучший пример — Винисиус, который первые полчаса лениво ходил пешком, а только счет стал 0:2, внезапно начал ускоряться и прессинговать защитников, а закончилось все вообще хет-триком.

Фото AFP

То, что будет буря, стало понятно очень быстро, когда почти сразу же после гола Джейми Гиттенса футболисты «Реала» дважды умудрились попасть в каркас ворот в ходе одной атаки. Сомнений, что это только начало, не было никаких. Первые 20 минут второго тайма — прекрасный образец того, каким страшным для соперников и в то же время зрелищным для обычного зрителя этот «Реал» может быть, когда врубает режим зверя. И когда Рюдигер внес мяч в ворота после навеса Мбаппе, стало ясно, что продолжение обязательно последует.

К чести «Боруссии», даже когда счет сравнялся, она не оказалась в нокдауне, а продолжала играть в футбол и даже создавала моменты. А атака с победным голом Лукаса Васкеса вообще-то началась с сэйва Тибо Куртуа, который потащил удар Максимилиана Байера с угла вратарской. Но противостоять такому «Реалу» — заряженному, разозленному, куражному — не способна, наверное, ни одна команда в мире. Итог: тотальное уничтожение немецкого клуба.

Жаль только, что вот так включаться «Реалу» приходится не слишком часто, особенно на этой стадии сезона. Потому что это действительно фантастическое зрелище — настоящий идеальный шторм.