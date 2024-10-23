Сказал, что хочет остаться в «Реале» навсегда.

«Реал» выдал очередной яркий матч в Лиге чемпионов — победил «Боруссию» 5:2 в 3-м туре общего этапа. При этом к перерыву «сливочные» уступали 0:2, а все пять мячей забили во втором тайме. Особенно выделился Винисиус — на счету 24-летнего вингера хет-трик.

Винисиус праздновал как Роналду и угодил в скандал

Бразилец здорово оттоптался на «Боруссии» — забивал на любой вкус. Свой первый гол (спасительный для «Реала») он оформил на 62-й минуте с ассиста Килиана Мбаппе — француз предпочел бы забить сам, но соперники удачно сфолили на нем так, что мяч отлетел прямо к Винисиусу. Тот не растерялся и сравнял счет.

Второй гол бразильца (и четвертый — «Реала») получился красивым и точно самым эмоциональным. Вини получил мяч еще на своей половине, сам протащил его до штрафной и забил из-за ее пределов — такие голы обычно оформляют в футбольных симуляторах, а не в реальной игре. Вероятно, из-за этого бразилец расчувствовался и выдал сразу пачку празднований, попутно угодив в потенциальный скандал.

Сразу после гола вингер понесся к угловому флагу, сняв и отбросив в сторону футболку, а попутно приспустил шорты — все увидели, что у него трусы от Nike. Учитывая, что экипировщик «Реала» — adidas (чья футболка мгновение назад улетела на газон), кажется, скандала не миновать. В соцсетях сразу же вспомнили инцидент 12-летней давности на Евро, когда за показ рекламы букмекера на трусах после празднования гола датчанин Никлас Бендтнер попал на штраф в 100 тысяч евро и одноматчевую дисквалификацию.

Но сам бразилец вообще ни о чем не парился — напрягал пресс у углового флажка, улыбался и пальцами показывал на газон — прямо как Роналду в свое время. В этот момент Вини отчетливо произнес по-испански: «Я — здесь!»

Спустя пару секунд Вальверде принес вингеру брошенную им футболку — и тот лицевой стороной показал ее трибунам: этим жестом он то ли попытался повторить другое легендарное празднование Криштиану (но португалец показывал трибунам заднюю сторону майки со своей фамилией), то ли извинялся за ранее проявленное неуважение.

Несколько минут спустя нападающий оформил хет-трик — снова все сделал сам, отыгравшись в стеночку с игроком «Боруссии» и накрутив немецкую защиту в штрафной. Этот гол Вини праздновал уже скромнее — но, очевидно, был счастлив.

Слова после матча это только подтверждают: «Мы снова хотим выиграть Лигу чемпионов. Я хочу остаться здесь навсегда. Я люблю «Реал», — заявил бразилец после матча. А болельщиков, которые прямо на стадионе призывали отдать ему «Золотой мяч», поблагодарил: «Меня радует даже то, что они просто скандируют мое имя. Я благодарен».

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На следующей неделе Винисиус станет еще счастливее

Кстати, о «Золотом мяче». Хет-трик в Лиге чемпионов — не единственная радость бразильца, которую ему надо будет переварить в ближайшее время. 28 октября журнал France Football, вероятнее всего, вручит ему главную футбольную награду — и эпоха Месси-Роналду точно закроется.

Разумеется, имя победителя официально еще никто не сообщал. Но есть мощные инсайды — так, испанская Marca еще в сентябре писала, что награду за крутой год заберет именно Жуниор. Издание даже добавило деталей — Nike, чьи трусы незатейливо продемонстрировал Винисиус в игре с «Боруссией», готовится открыть новый магазин в центре Мадрида через два дня после церемонии. И полностью посвятит его бразильцу.

Конечно, по поводу «Золотого мяча» для Винисиуса есть споры — многие считают, что его также заслуживает Родри из «Манчестер Сити». Но глядя на такую игру вингера «Реала», как в матче с «Боруссией», пожелание только одно — вручите ему уже награду поскорее. Такие нападающие достойны «Золотого мяча».