Матч «Реала» и «Ман Сити» войдет в историю. Но главные звезды команд откровенно провалились

Большие вопросы к Беллингему и Холанну.

«Реал» и «Манчестер Сити» показали поистине великий футбол. Да, к качеству игры обеих команд могут быть вопросы, идеальной ее не назовешь. Но счет 3:3 в четвертьфинале Лиги чемпионов априори заставляет обратить на матч внимание.

В целом «Реал» и «Сити» показали то, чего от них ожидали. Гости «Сантьяго Бернабеу» владели территориальным преимуществом и дважды выходили вперед, хозяева методично наказывали соперника за ошибки и забивали порой вопреки логике (в этом сила «Реала», принесшая ему несколько викторий в ЛЧ). В ответной встрече точно будет мясорубка. Но при всех восторгах от увиденного зрелища среди многих болельщиков повис вопрос — а где, черт возьми, весь матч пропадали Беллингем и Холанн, две главные звезды своих команд?

Беллингем, главный претендент на следующий «Золотой мяч», на поле был почти не заметен. Один удар, три обводки, ноль передач под удар. Очень слабая игра в исполнении Джуда. Перед матчем Пеп Гвардиола подчеркивал мастерство, с которым Карло Анчелотти сделал из англичанина «десятку» и перестроил игру команды. Но конкретно в матче с «Сити» Беллингему не оставили пространства — Стоунз и Родри сцементировали опорную зону, а сзади страховала еще и тройка, мягко говоря, не последних центральных защитников.

У Холанна ситуация еще более печальная. Если Беллингем был почти не заметен, то Эрлинг на поле совершенно растворился — один удар, девять передач и 20 касаний мяча. На секундочку, мы говорим об одном из лучших (если не лучшем) центрфорвардов Европы, который провел на поле весь матч. Даже с учетом того, что норвежец в целом редко участвует в комбинационной игре, показатели просто ужасные. Понятно, что Холанн — нападающий зависимый, и точно сказалось отсутствие в составе Кевина Де Брейне, плохо почувствовавшего себя прямо перед выходом на поле. Но, опять же, исполнитель такого класса в подобных моментах должен проявлять себя чаще. Тем более три пропущенных «Реалом» мяча свидетельствуют о проблемах в обороне, и этим Эрлинг вполне мог пользоваться.

Джуд Беллингем («Реал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»). Фото Reuters

Важно отметить, что в таких перестрелках, когда обе команды теряют голову и несутся друг на друга во весь опор с открытым забралом, очень часто решают не яркие футболисты линии атаки, а те, кто может успокоить игру и направить ее в более контролируемое русло. Шикарный пример — выход на замену Луки Модрича, который после того, как Гвардиол сделал счет 2:3, своим появлением на поле позволил «Реалу» вернуться в игру, забрать мяч под контроль и в итоге отыграться.

Не совсем вменяемый счет 3:3 в матче такого уровня обязывает «Реал» и «Ман Сити» продолжить шоу уже на «Этихаде». От Беллингема и Холанна снова будут ждать многого, но кажется, что судьба этого эпичного противостояния снова окажется в ногах Родри, Модрича, Бернарду, Крооса и других парней, которые знают цену красивому футболу, но как никто понимают, что к титулам максимально приближают немного другие вещи.