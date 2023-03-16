«Ливерпуль» избежал нового позора. Но дальше идет «Реал»

Чуда не произошло, но матч на «Сантьяго Бернабеу» (1:0) удался.

Иногда в УЕФА все же принимают разумные решения. Отмена давно устаревшего правила выездного гола — одно из таких. Формула «мяч в гостях за два» была актуальна 60 лет назад, на заре европейских клубных турниров. Тогда матч на чужом поле действительно становился экстремальным событием — незнакомые страна, город, стадион и соперник, информацию о котором в лучшем случае узнавали по каким-то обрывочным публикациям в прессе. В таком контексте гол на выезде действительно имел большую ценность. В 2020-е, в эпоху big data и тотального видеоанализа, все это совсем неактуально.

Кроме того, нужно вспомнить, что УЕФА вводил в свое время это правило, чтобы в случае равного счета по сумме двух встреч не проводить третий, на нейтральном поле — существовал и такой метод определения победителя. Серии послематчевых пенальти появились позже.

Наконец, несколько лет назад опубликовано любопытное исследование, касающееся домашних и выездных игр в еврокубках, проведенное Дэвидом Форрестом и Хуаном де Диос Теной из Университета Ливерпуля и вышедшее в «Европейском журнале операционных исследований». Основные выводы из него приводил в своей статье The Guardian.

Ученые проанализировали 6975 двухматчевых противостояний, начиная с середины 1960-х и вплоть до сезона-2012/13. Так вот, в период с розыгрышей-1965/66 и до цикла-1981/82 хозяева побеждали в первой встрече в 56,2 процента случаев. Однако в период с 1997/98 и до 2012/13 показатель упал до 46,1. Что подтверждает тезис, что с развитием технологий выездные игры перестали быть чем-то запредельно сложным.

Вся эта подводка к тому, что, существуй правило выездного гола до сих пор, ответный матч «Реала» и «Ливерпуля» после 2:5 на «Энфилде» стал бы совсем уж формальностью: красным для прохода в четвертьфинал требовалось бы победить с разницей в четыре мяча и никак иначе (счет 6:3 в расчет не берем). Сейчас же команде Юргена Клоппа достаточно было и несколько более реалистичных 3:0, чтобы для начала перевести противостояние в овертайм.

Юрген Клопп. Фото Reuters

С одной стороны, «достаточно 3:0» звучит немного дико — все же речь идет о гостевой встрече с «Реалом». С другой, кто, как не «Ливерпуль» с его историей, может рассчитывать на это: Стамбул-2005, сумасшедший матч с «Боруссией» в ЛЕ-2015/16, когда менее чем за тайм 1:3 превратились в 4:3, великая игра с «Барселоной» в 2019-м. Кроме того, те, кто хотел интриги и зрелища, вспоминали, как «Королевский клуб» в 2018-м после гостевых 3:0 в Турине дома чуть не сгорел «Ювентусу» — 1:3 со спасительным голом с пенальти в уже добавленное время. А год назад «Челси» после 1:3 на «Стэмфорд Бридж» едва не развернул все в свою пользу в Мадриде.

Красные держали интригу долго. Во многом благодаря Алиссону, который в первые двадцать минут сделал два невероятных сейва, сначала отбив удар в упор Винисиуса (тут, правда, очень вероятен офсайд у Тони Крооса на более ранней стадии атаки), а потом потащив из-под перекладины выстрел Эдуара Камавинга с рикошетом от Джеймса Милнера. Примерно из этой же позиции опасно били Лука Модрич (чуть выше) и Кроос (Алиссон выловил мяч).

Становилось очевидно, что у «Ливерпуля» проседает центральная зона. Это объяснялось схемой, выбранной Клоппом: при обороне гости выстраивались в 4-2-3-1 с парой опорников Милнер — Фабиньо и Диого Жотой над ними. Однако португалец явно не справлялся с оборонительной работой и сливочные забирали большинство подборов. В середине тайма гости перестроились в защите на более привычные им 4-3-3, причем в центр поля опускался Коди Гакпо, а Жота оставался в центре атаки.

Перестроения сработали. «Ливерпуль» и на стартовом отрезке не выглядел безнадежно, несмотря на моменты у своих ворот, а после перестановок порядка стало намного больше, в том числе и в нападении. Что логично — если ты правильно защищаешься, то потом и в атаку выходить намного проще. И вот уже Тибо Куртуа пришлось тащить после ударов Дарвина Нуньеса и Гакпо.

0:0 к перерыву никак не приближали «Ливерпуль» к четвертьфиналу, но конкретная встреча оставляла очень приятное впечатление: две классные команды выдавали классный футбол.

Это впечатление не исчезло и во втором тайме. Да, шансы «Ливерпуля» проход в следующий раунд уменьшались с каждой минутой, но об этом вообще не хотелось думать. Матч увлекал безотносительно турнирного контекста, тем более моменты возникали более или менее регулярно. Чуть больше — у «Реала», тот же Феде Вальверде не реализовал два хороших шанса. Организуя один из них, Модрич прошел на бровке Трента, перебросив через него мяч — и это смотрелось восхитительно.

И даже немного обидно, что мяч «Реала», случившийся уже в концовке, забит после серии рикошетов, которые сложились в пользу Винисиуса и Бензема. Хотя предварявший это проникающий пас Камавинга очень хорош и умен.

«Ливерпуль» сыграл лучше, чем три недели назад, но все равно потерпел поражение и теперь официально остался без титулов в этом сезоне. «Реал» же в воскресенье ждет класико с «Барселоной» — возможно, последний шанс реанимировать чемпионскую интригу в ла лиге.