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Лига чемпионов

Сегодня, 09:45

«Неважно, сколько голов забьет Холанн. Де Брейне остается лучшим». Английские и испанские СМИ о суперматче ЛЧ

Артем Белинин
Кевин Де Брейне и Эрлин Холанн празднуют забитый гол.
Фото AFP
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Хором унижают норвежца.
Лига чемпионов. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:1
Манчестер Сити

Marca: «Дон Антонио и дон Сантьяго съели Холанна»

Одно из главных изданий Испании не стеснялось травить главного бомбардира этого сезона. Журналист Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа издевался как мог: «Норвежец стал маленьким в Мадриде. Или его сделали маленьким. «Бернабеу» боялся его, но Холанн остался ни с чем».

Журналист отметил Рюдигера: «Антонио сказал нам, что не все могут играть за «Реал». Этим матчем он доказал, что он из тех, кто точно может». А еще Гарсия-Очоа похвалил стадион: «Бернабеу» в Лиге чемпионов — как рыба в воде. Он не просто пугает в ответных матчах, теперь он давит и в первых. 10 баллов фанатам, которых называют холодными, но которые в Лиге чемпионов превращаются в вулкан".

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер и Эрлин Холанн.
Фото AFP

Mundo Deportivo: «Рюдигер — тень Холанна»

Рюдигера отметили не только в Marca, но и в Mundo Deportivo. Защитника похвалил Пепе Жил-Верне, одновременно разбомбив форварда горожан: «Норвежец был большой достопримечательностью вечера с позволения местного лорда Винисиуса. Но скандинавский гигант растворился — Рюдигер преследовал его по всему полю и стал тенью, сделавшей грязную работу».

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Diario Sport: «Другой футбол Мадрида»

В Diario Sport подметили деталь — «Реал» играл против «Сити» чрезмерно грубо. Всего журналисты насчитали три особо опасных эпизода — локоть от Рюдигера Гюндогану, фол «в больницу» на Гюндогане от Крооса и опасный фол Карвахаля на Грилише. «Пеп Гвардиола громко и четко жаловался на жестокую игру «Реала» в обороне. И он был прав».

Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Daily Mail: «Обе команды взрывоопасны и завораживают»

В одном из главных английских изданий натурально уничтожили Эрлинга Холанна, не забыв задеть испанских коллег: «Испанские газеты говорили о монстре, чудовище и машине. Норвежец идет. Заприте свои дома. Постройте стену у ворот. Но на деле оказалось, что хозяева демифологизировали машину, а Рюдигер стал тенью Холанна — цеплялся и не дал ни дюйма».

Зато Де Брейне получил похвалу: «Холанн, возможно, улучшил «Сити» в этом сезоне. Но его партнерство с Кевином стало самой важной особенностью в пьесе горожан, и именно Де Брейне украл все заголовки своим великолепным голом».

Кевин Де Брейне.
Фото AFP

The Sun: «Чудесный Де Брейне»

Желтая пресса тоже восхваляла бельгийца: «Неважно, сколько голов забьет Холанн или сколько он перепишет рекордов. Кевин Де Брейне все равно остается лучшим, а также человеком, который, вероятно, оформит им требл».

В издании не упустили шанса посмеяться над испанскими журналистами: «Холанн, кажется, напугал местных жителей. Marca вышла с заголовком «Монстр приходит в гости». Как будто могучий скандинав был создан Франкенштейном. И первые полчаса игроки «Реала» выглядели напуганными».

А еще в The Sun внезапно проехались по костюму Гвардиолы: «Пеп избежал своих фирменных мозговых штурмов в этом сезоне — это была логичная команда, где Кайл Уолкер действительно играл крайнего защитника. Единственное, с чем перемудрил Гвардиола, — это со своим костюмом, он был похож на нервного отца невесты».

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Mirror: «СуперКевин. Взрыв Де Брейне отбросил «Реал» назад»

В английской Mirror тоже впечатлились Де Брейне: «В полуфинале вы ожидаете качества, и парень достиг цели. Де Брейне хладнокровно извлек выгоду из ситуации и превосходного давления Родри — сотворил фирменный удар и огорчил соотечественника».

«Реалу» газета прогнозирует непростой выезд: «Для 14-кратных победителей главного еврокубка задача будет проще с точки зрения результативности, чем в прошлый раз. Но сейчас им будут противостоять на «Этихаде» одни из самых шумных болельщиков, так что добиться успеха будет тяжело».

Кевин де Брейне
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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