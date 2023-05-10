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Лига чемпионов

Сегодня, 08:30

Винисиус проводит фантастический сезон. В Испании его провоцируют, а Лига чемпионов дает возможность думать только о футболе

Андрей Кузичев
Корреспондент
Винисиус Жуниор празднует забитый гол.
Фото Reuters
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Бразильский форвард в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» подтвердил свой звездный статус.
Лига чемпионов. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:1
Манчестер Сити

За первый тайм «Реал» нанес один единственный удар. Но какой! Включение Камавинги, который снова играл левого защитника, короткий пас, а дальше все сделал Винисиус Жуниор. Видя бесперспективность попыток пролезть в штрафную, исполнил то, что прежде в Лиге чемпионов ему не удавалось. Пальнул с дальней дистанции в верхний угол, не оставив шансов партнеру по сборной Эдерсону.

Ну как такое мог просчитать обескураженный Хосеп Гвардиола, казалось, придумавший почти идеальный план по перекрытию кислорода вингеру «Реала»?! Год назад на этой же стадии Вини уже выпил у «Сити» несколько литров крови и забил гениальный гол на «Этихаде». На бровке классным финтом «сделал», казалось бы, видевшего в своей карьере все Фернандиньо, и со своей половины домчался до чужих ворот.

Голы-шедевры на заказ — это уже признак большего мастера. Между тем, Винисиусу всего 22 года, и он еще не достиг потолка своих возможностей. Правда, Карло Анчелотти уже сейчас говорит, что для него бразилец — лучший в мире. Один из тех, кто порой делает результат в одиночку, и зависеть от такого игрока — нормально. А еще Карло шутит, что у его внуков есть футболка Вини, и никакой другой они не хотят.

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Все это, впрочем, не значит, что забивший рекордные в карьере 23 гола за сезон и добавивший к ним 21 передачу южноамериканец — некий эталон. У него ведь в личной статистике есть и другой удивительный показатель. А именно — 16 желтых карточек! Настоящая аномалия. Поэтому фраза: «Слишком много для игрока его амплуа», — весьма мягкая формулировка от Анчелотти.

«У самого грязного полузащитника в лиге нет десяти карточек! Ему дали слишком много карточек, а за полученные им удары дали недостаточно», — старается защищать свою звезду тренер. Даже видя, что большинство наказаний вынесены за споры с судьями и соперниками. Только в бесконечных срывах бразильца, которые можно увидеть почти в каждой игре испанского чемпионата, нет ничего хорошего. С эти нужно что-то делать, а причина — на поверхности.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Карло Анчелотти. Анчелотти vs Гвардиола: вопрос о финалисте ЛЧ решится в Манчестере

По большому счету, все началось перед дерби с «Атлетико», когда в адрес Винисиуса понеслись обвинения в том, что его танцы после забитых мячей слишком эмоциональны и провоцируют соперника. Первым было слово, произнесенное в эфире El Chiringuito TV президентом Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво. Тот спровоцировал расистский скандал, заявив: «Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна».

На фоне той истории сразу вспомнили, как бить Винисиуса и сломать его призывал своих игроков главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре. Якобы, поругавшийся с ними бразилец постоянно провоцировал соперников словами, и это далеко не первая подобная история. Сколько в них правды — доподлинно неизвестно. Зато видно, как Винисиуса в Испании регулярно задевают соперники и прессуют трибуны. Перед другим дерби фанаты «Атлетико» даже устроили повешение облаченной в футболку сливочных с 20-м номером куклы и сопроводили это баннером «Мадрид ненавидит «Реал».

Эрлин Холанн и Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

«Это проблема испанского футбола, которую нужно решить. Винисиус не виноват — он стал жертвой чего-то, что я не понимаю», — высказался после ответного — даже более скандального — матча с «Мальоркой» Анчелоттти. А прямое следствие этой затянувшейся истории — те самые карточки бразильца. Десять в ла лиге и еще пять — в завоеванном на прошлой неделе Кубке Испании.

То есть, на Лигу чемпионов пришелся один единственный горчичник! Видя эти цифры, специально следил за поведением форварда в первой игре с «Манчестер Сити», и не нашел ни одного повода для придирок. Получается, этот турнир — отдушина для бразильца. Здесь, где судьи оберегают звезд, а средний уровень исполнителей выше, он может думать только о футболе.

Винисиус Жуниор. В Испании начали «охоту» за молодой звездой «Реала». Чем всех так бесит Винисиус Жуниор

Получается отлично. Из своих 15 мячей в главном еврокубке — что уже больше, чем у великого соотечественника Роналдо — семь Винисиус забил в нынешнем турнире. От него пропустили все соперники, за исключением «Челси». Хотя и синим тоже досталось. В каждом из четвертьфинальных матчей бразилец отметился результативными передачами.

Его уже можно называть игроком для больших матчей. В той же ЛЧ он по два раза забивал в 1/8 финала, четвертьфиналах и полуфиналах, а еще один точный удар принес победу в прошлогоднем финале с «Ливерпулем». Так что Вини — тот человек, который может снова решить судьбу противостояния с «Манчестер Сити» в пользу Мадрида.

Винисиус Жуниор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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