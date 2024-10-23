«Реал» победил «Боруссию», но к нему есть три вопроса. И они весьма серьезные

Насчет мадридского гранда есть несколько опасений.

Представьте, что каждый раз в кинотеатре вам показывают один и тот же фильм. Или в наушниках день за днем играет только одна песня, пусть даже самая милая сердцу. Согласитесь, надоест. Любое однообразие рано или поздно начинает душить, его хочется разбавить чем-то новым.

«Реал» уникален по многим причинам, это действительно особенный клуб. Отдельная тема — как они поставили на поток пугающе магические выступления в Лиге чемпионов. И ведь плюс-минус одинаково предсказуемые сюжеты постоянно вызывают восторг, а не скуку! Вот смотришь и знаешь, что обязательно исполнят что-то незабываемое. 5:2 с «Боруссией» в третьем туре текущего сезона — очередной пункт в огромном списке, который уже содержит камбэк имени Родриго против «Сити», спасение Рамоса из 2014 года, победу над «Ливерпулем» в финале с одним ударом в створ за 90 минут и еще много-много чего.

За волшебством легко могут скрыться вообще-то имеющиеся вопросы непосредственно к содержанию произошедшего. Самые явные из них по мотивам встречи с Дортмундом и зададим.

Почему обязательно включаться, только когда соперник создает проблемы?

Это касается и последних игр, и предыдущего сезона, и некоторых еще более ранних версий «Реала». Какая-то хищная черта давно стала фишкой команды — даем оппонентам показать себя, посоздавать моменты, иногда забить, а потом просто множим все их усилия на ноль и забираем свое. Неужели такое делается осознанно?

Из прошлого примеров — гора. 22 октября на «Бернабеу» лишь во второй раз в истории ЛЧ кто-то победил в три мяча, проигрывая по ходу матча в два. Первый тоже принадлежит Мадриду — те же 0:2 против «Ливерпуля» в 1/8 финала двухлетней давности превратились в 5:2. «Лейпциг» в марте едва не воспользовался дарами испанского гранда, но все же не дожал и слетел на первой стадии в плей-офф. Перечислять можно очень долго.

В обновленном формате ситуация не изменилась. Во всех трех турах Анчелотти столкнулся со сложностями. «Штутгарт» совсем не потерялся, вернувшись в Лигу чемпионов спустя 14 лет, и не уступил действующему обладателю трофея ни в чем, кроме счета. «Лилль» вовсе в итоге три балла забрал, а «Боруссия» выглядела куда сыграннее и монолитнее «Реала», пока не забила два.

Так почему надо ждать этих двух пропущенных, чтобы бежать обстукивать перекладины и демонстрировать реальный уровень мастерства? Зачастую подобное происходит, когда по ту сторону не самый топовый противник. Однажды излишняя самоуверенность серьезно аукнется, иначе не может быть. Если, конечно, ситуация не поменяется.

Зачем вам Мбаппе?

Футболист уровня Килиана не должен тратить время на адаптацию, таких берут, чтобы чувствовать пользу здесь и сейчас. Чего такого уникального сделал француз против «Боруссии»? 38 касаний мяча — из стартового состава меньше только у Куртуа (32). Получается, в розыгрышах нападающий не слишком задействован.

Безусловно, он хорошо взаимодействует с партнерами, три ключевые передачи и ассист на Рюдигера тому подтверждение, но разве этого достаточно? Мбаппе обязан делать разницу и, в отличие от многих, забивать. Много и часто. Да, именно обязан. По статусу, который в немалой степени он сам поддерживает. Голы с пенальти и в пустые ворота должны чередоваться с проявлениями безграничного таланта, который возносит подавляющее большинство коллег.

Видели, что делал Винисиус? Если бедняга Эмре Джан завтра завершит карьеру, никто не удивится. Вот о чем речь. На поле был бразилец и все остальные, Килиан в Испании пока не знает, каково это. Ну и зачем он? За два месяца Мбаппе не сделал ничего, на что не способны нападающие попроще и поприземленнее. Цель оправдывает средства, только если она достигнута. В случае с казавшейся бесконечной историей трансфера игрока в «Реал» все по-другому. Пока.

Лука Модрич (№10) в борьбе с Юлианом Брандтом в матче «Реал» — «Боруссия» (5:2). Фото Reuters

Что делать, когда уйдет Модрич?

То есть, скорее всего, уже ближайшим летом. Мадрид с Лукой и без него — две разные команды. Все в курсе, что хорват дирижирует игрой «Реала», направляет атаки, держит ритм, контролирует темп. Недавно полузащитник стал самым возрастным игроком в истории клуба. Неспроста.

Его наверняка отпустили бы еще несколько лет назад, но опасно же. Никого и близко соответствующего набору качеств и уровню просто не найдено Пересом. В наличии несколько блестящих кадров: Вальверде, Тшуамени, Гюлер, Камавинга, Браим. Только они про другое, Модрича ими не заменить. По крайней мере, если мы говорим о прямой замене одним игроком.

В матче с «Боруссией» Лука только от Рюдигера отстал по количеству передач (64 против 65), набив при этом 92,2% точности и сделав два ключевых паса за 71 минуту. Обладатель «Золотого мяча» стал вторым в команде и по обводкам (2)! Впереди лишь один, тоже обладатель «ЗМ», но из будущего (5). В общем, на Модриче держится почти все. Его ухода поклонники «Реала» ожидают со страхом. Может, стоило расстаться пораньше, чтобы было время научиться по-футбольному жить без хорвата? Например, пока Кроос не закончил. Теперь зависимость достигла предела. И разрыв принесет еще больше боли и последствий. Как быть?