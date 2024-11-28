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Сегодня, 10:00

«Реал» снова проиграл — но все равно будет в плей-офф. Все благодаря новому формату Лиги чемпионов

«Реал» уступил «Ливерпулю» и потерпел третье поражение в Лиге чемпионов
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Джуд Беллингем в матче «Реала» против «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов.
Фото Reuters
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Жизнь топ-клубов стала еще легче.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Реал

Уверенность Анчелотти

«Ливерпуль» против «Реала» — топ-афиша, классика Лиги чемпионов. В среду вечером на «Энфилде» даже был элемент драмы — мучающийся пока в Мадриде Килиан Мбаппе не забил пенальти при счете 0:1. Можно только гадать, как бы все сложилось, реализуй француз 11-метровый. Но в целом итоговый счет матча на «Энфилде» — довольно будничный и предсказуемый. «Ливерпуль» был фаворитом, и он этот статус оправдал. Что касается «Реала», то, помимо прочего, он банально страдает от травм — нет Дани Карвахаля, Эдера Милитао, Орельена Тшуамени, плюс сломались Родриго и Винисиус, который, как к нему ни относись, делает разницу.

Влияет ли это поражение — второе подряд и третье в пяти матчах — на турнирные перспективы действующих победителей Лиги чемпионов? Нет, не особенно, даже несмотря на нынешнее 24-е место в сводной таблице. Тут сложно не согласиться с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, который после игры с «Ливерпулем» заявил: «Это мало что меняет, потому что, даже если бы мы выиграли, все равно было бы сложно попасть в топ-8. «Реал» пройдет в следующий раунд и будет бороться за трофей, как и каждый год. Вот увидите».

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»

Можно, конечно, расценить слова итальянца как браваду и блеф, но вы действительно считаете, что «Реал» пролетит мимо плей-офф? Хорошо, через две недели — сложный выезд в Бергамо к «Аталанте», но затем игры с «Зальцбургом» (дома) и «Брестом» (в гостях). Календарь вполне рабочий, плюс последние два матча пройдут уже в конце января, то есть через два месяца. Там и травмированные вернутся, и общее состояние команды будет другим. Двух побед будет вполне достаточно для комфортного попадания в следующий раунд.

Ну и потом, кому там выбивать «Реал» из зоны плей-офф? Пражской «Спарте», «Словану» или «Штурму», который только в этом туре набрал первые очки, победив такую же бедовую «Жирону»? Со дна стучаться особенно некому.

Футболист «Реала» Килиан Мбаппе против игроков «Ливерпуля» Кертиса Джонса и Конора Брэдли.
Фото Reuters

Лига чемпионов на круиз-контроле

И в этом, конечно, проблема нового формата Лиги чемпионов — у больших клубов почти нет шансов не пройти в следующий раунд. УЕФА задумывал нынешний групповой этап как этакую регулярку — больше команд, больше матчей, больше встреч топ-команд между собой. Но по факту пока получается, что фавориты вообще могут особо не напрягаться, проходя эти восемь игр в режиме круиз-контроля. Можно проваливаться в конкретных матчах, можно переживать спады, но все равно набрать свои 10-12 очков и проходить дальше.

«Реал» же не один такой. У «Манчестер Сити», который проходит через самый серьезный кризис за все время работы Пепа Гвардиолы и не побеждает уже на протяжении шести матчей, всего на очко больше. Ну и? Ни у кого нет и мысли, что «МС» может быть вне плей-офф. Наверное, более или менее серьезно подвис только «ПСЖ» (4 очка, 25-е место). Там еще и календарь не самый приятный: «Зальцбург» (г), «Манчестер Сити» (д), «Штутгарт» (г). Но и тут все еще можно поправить, опять же помня про то, что последние два тура — только через два месяца.

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Безусловно, и при прежнем формате Лиги чемпионов топ-клубы не особенно выкладывались на групповом этапе, проходя его в фоновом режиме. Но все же тогда ответственности и концентрации требовалось больше, особенно если не повезло с жеребьевкой и угодил в «группу смерти» (например, как квартет из «ПСЖ», «Боруссии» Д, «Милана» и «Ньюкасла» в прошлом сезоне). Да даже если и повезло, то сама формула розыгрыша позволяла расслабиться только в заключительных двух турах, после того как ты выполнил обязательную программу и набрал 10-12 очков. И тот же «Реал» с его двумя победами и тремя поражениями в пяти турах был бы на грани. Сейчас же Анчелотти спокойно говорит: да ничего страшного, в плей-офф все равно выйдем.

По сути, групповой этап, в котором и раньше многое было понятно, стал еще больше похож на разогрев. «Ливерпуль» против «Реала» — мощная афиша. У болельщиков красных теперь несколько дней, как минимум до воскресного матча с «Сити» в АПЛ, будет хорошее настроение. Но будь счет не 2:0, а 0:2, что бы это глобально изменило? Ничего. И в феврале, когда начнется самое важное, этот матч будет забыт, как позавчерашний снег.

Карло Анчелотти
ФК Ливерпуль
ФК Реал

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