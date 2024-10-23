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Сегодня, 11:00

«Кто боится гибели, тот вызывает ее сам». Реакция СМИ на разгромное поражение «Боруссии» от «Реала»

Реакция СМИ на разгромное поражение «Боруссии» от «Реала»
Роман Кольцов
Корреспондент
Игроки «Реала» Винисиус (№7) и Лукас Васкес празднуют гол в матче с «Боруссией»
Игроки «Реала» Винисиус (№7) и Лукас Васкес празднуют гол в матче с «Боруссией».
Фото Reuters
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Все восхищаются Винисиусом.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
5:2
Боруссия Д

Мадридский «Реал» выдал очередной яркий матч в Лиге чемпионов — растерзал «Боруссию» (5:2) в 3-м туре общего этапа. При этом к перерыву сливочные уступали 0:2, и никакой речи о разгроме не было. Но во втором тайме на авансцену вышел Винисиус, оформивший хет-трик.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» действительно получилась огненной, о чем говорят заголовки иностранных газет.

Игроки &laquo;Реала&raquo; Винисиус, Лукас Васкес, Федерико Вальверде и&nbsp;Эдер Милитао (справа налево). «Реал» победил «Боруссию», но к нему есть три вопроса. И они весьма серьезные

Mundo Deportivo: «От трагедии до абсолютного экстаза»

«Победа над дортмундской «Боруссией» поможет «Реалу» вернуть свои позиции в Лиге чемпионов после поражения в Лилле и прежде всего даст силы перед класико в ближайшую субботу. Ведь команда Анчелотти прошла путь от трагедии и абсолютного провала до почти божественного экстаза. Мадридский клуб в очередной раз доказал, что может переломить ситуацию даже когда дела идут совсем плохо».

Marca: «Винисиус — это золото»

«Театр Шатле в Париже уже с распростертыми объятиями ждет Винисиуса, чтобы 28 октября короновать его как лучшего футболиста мира. В матче с «Боруссией» будущий обладатель «Золотого мяча» устроил самый настоящий гала-концерт, обезоружив Дортмунд эффектным хет-триком. Это игрок поколения, уникальный человек, который каждый раз демонстрирует миру свой огромный потенциал. Еще не существует команды, которая могла бы остановить Вини. Бразилец обладает неиссякаемым источником магии».

Нападающий «Реала» Винисиус (№7) празднует гол в матче с «Боруссией»
Нападающий «Реала» Винисиус (№7) празднует гол в матче с «Боруссией».
Фото Reuters

Le Parisien: «У испанского клуба ДНК победителя»

«Реал» никогда не умирает. И он доказывает это сезон за сезоном. У испанского клуба особая аура, ДНК победителя. Измученные и подавленные мадридцы снова были близки к провалу, но в очередной раз им это сошло с рук. А чтобы напомнить, кому предназначен «Золотой мяч», на главную сцену вышел Винисиус. И он прекрасно справился с ролью лидера».

Bild: «Боруссия» пережила настоящий кошмар»

«Мир футбола принадлежит смелым, а Нури Шахин, очевидно, пока не из этой категории людей. Почему «Боруссия» была полна блеска в первом тайме, а во втором перестала походить на себя? Главный урок для молодого тренера после поражения со счетом 2:5 звучит только так: кто боится гибели, тот вызывает ее сам».

Die Welt: «Они остаются лучшей командой в мире»

«Cильное начало и горький конец. Трагедия на «Бернабеу» всего через пять месяцев после неудачного финала Лиги чемпионов. «Реал» играл быстрее во втором тайме и доминировал в атаке. Они остаются лучшей командой в мире. Винисиус Жуниор — главный герой встречи».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал

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