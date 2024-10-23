«Кто боится гибели, тот вызывает ее сам». Реакция СМИ на разгромное поражение «Боруссии» от «Реала»

Сегодня, 11:00
Мадридский «Реал» выдал очередной яркий матч в Лиге чемпионов — растерзал «Боруссию» (5:2) в 3-м туре общего этапа. При этом к перерыву сливочные уступали 0:2, и никакой речи о разгроме не было. Но во втором тайме на авансцену вышел Винисиус, оформивший хет-трик.
Встреча на «Сантьяго Бернабеу» действительно получилась огненной, о чем говорят заголовки иностранных газет.
«Победа над дортмундской «Боруссией» поможет «Реалу» вернуть свои позиции в Лиге чемпионов после поражения в Лилле и прежде всего даст силы перед класико в ближайшую субботу. Ведь команда Анчелотти прошла путь от трагедии и абсолютного провала до почти божественного экстаза. Мадридский клуб в очередной раз доказал, что может переломить ситуацию даже когда дела идут совсем плохо».
«Театр Шатле в Париже уже с распростертыми объятиями ждет Винисиуса, чтобы 28 октября короновать его как лучшего футболиста мира. В матче с «Боруссией» будущий обладатель «Золотого мяча» устроил самый настоящий гала-концерт, обезоружив Дортмунд эффектным хет-триком. Это игрок поколения, уникальный человек, который каждый раз демонстрирует миру свой огромный потенциал. Еще не существует команды, которая могла бы остановить Вини. Бразилец обладает неиссякаемым источником магии».
«Реал» никогда не умирает. И он доказывает это сезон за сезоном. У испанского клуба особая аура, ДНК победителя. Измученные и подавленные мадридцы снова были близки к провалу, но в очередной раз им это сошло с рук. А чтобы напомнить, кому предназначен «Золотой мяч», на главную сцену вышел Винисиус. И он прекрасно справился с ролью лидера».
«Мир футбола принадлежит смелым, а Нури Шахин, очевидно, пока не из этой категории людей. Почему «Боруссия» была полна блеска в первом тайме, а во втором перестала походить на себя? Главный урок для молодого тренера после поражения со счетом 2:5 звучит только так: кто боится гибели, тот вызывает ее сам».
«Cильное начало и горький конец. Трагедия на «Бернабеу» всего через пять месяцев после неудачного финала Лиги чемпионов. «Реал» играл быстрее во втором тайме и доминировал в атаке. Они остаются лучшей командой в мире. Винисиус Жуниор — главный герой встречи».