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«Реал Сосьедад»: без победы над «Интером» и без Захаряна

«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Игровой эпизод в матче «Реал Сосьедад» — «Интер».
Фото Global Look Press
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Хотя все было очень близко. Но — 1:1.
Лига чемпионов. Группа D
20 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Интер

Матч «Реал Сосьедада» с «Интером» для российских зрителей — не только игра крепких испанцев с финалистами прошлой Лиги чемпионов. Это еще и редкая сейчас возможность посмотреть на отечественного футболиста в главном евротурнире — ведь за «Реал Сосьедад» теперь выступает Арсен Захарян.

Впрочем, это только бонусное ожидание — не только этим была интересна встреча. «Интер» — одна из лучших европейских команд на старте сезона, Индзаги и Ко выиграли до лигочемпионского выезда все матчи. Общий счет — 13:1, где пять мячей залетело одному только «Милану». Учитывая фантастическую форму нерадзурри, а также то, что они финалисты ЛЧ-2022/23, посмотреть на них интересно вдвойне.

«Реал Сосьедад» стартовал не так ударно: всего одна победа — над аутсайдером ла лиги «Гранадой». Но перед «Интером» своя интрига тоже имелась — бело-голубые вернулись в Лигу чемпионов спустя 10 лет, а такие матчи всегда событие. «Ньюкасл» или «Унион» не дадут соврать. Разумеется, на стадионе собрался аншлаг. И не зря.

Даром, что хозяева по всем параметрам считались андердогами — они будто этого не знали. С самого начала игроки «Сосьедада» придавили итальянцев к воротам, нанеся несколько опасных ударов. «Интер» бешенного давления не выдержал, и уже на 4-й минуте защитник гостей Бастони завозился с мячом у своих ворот, уступив его нападающему «Реал Сосьедад» Мендесу. Тот не растерялся и забил из-за штрафной — Зоммер оказался бессилен.

Казалось, что стартовый напор бело-голубых быстро иссякнет — в конце концов, против них вышла одна из лучших европейских команд прямо сейчас, а сами они не в лучшей форме. Однако «Интер» как будто забыл все это — первый тайм ребята Индзаги провели просто позорно. Что делали хорошо, так это нарушали правила, все остальное у итальянцев выходило ужасно.

Испанцы были быстрее, острее, напористее — «Интер» уступал в борьбе, раз за разом пропускал опасные атаки. Первый тайм завершился со счетом 8:1 по ударам в пользу «Реал Сосьедад». Для команды, которая на днях громила «Милан» со счетом 5:1, результат просто ужасный.

Арсен Захарян&nbsp;&mdash; Генрих Мхитарян. «Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Казалось, что в перерыве прошлогодние финалисты ЛЧ встрепенутся и придут в себя — но это оказалось иллюзией. Второй тайм хозяева начали еще бодрее, чем первый: испанцы нанесли несколько ударов подряд и были близки тому, чтобы удвоить счет. Для нерадзурри все складывалось так плохо, что тренеру «Интера» пришлось проводить тройную замену спустя всего 10 минут после перерыва — на поле появились Димарко, Фраттези и Тюрам. Но и это не помогло.

Беспомощность гостей достигла пика на 65-й минуте, когда Барелла получил красную карточку. Но после просмотра ВАР английский арбитр Майкл Оливер свое решение отменил — что, впрочем, никак не повлияло на общий итальянский настрой. Гостей продолжали возить.

Только после того, как на поле появился Алексис Санчес, миланцы зашевелились. Причем прилично — начались даже удары по воротам. А когда Индзаги истратил все пять замен, выпустив на поле еще и Ачерби, игра перевернулась — в роли «Интера» оказался уже «Реал Сосьедад».

На 80-й минуте нерадзурри сравняли, казалось бы, счет, но Оливер зафиксировал офсайд. На 85-й хозяева провели последнюю замену, что означало: дебют Захаряна в Лиге чемпионов откладывается. Может и зря — итальянцы не остановились и на 87-й забили по правилам. Мартинес оформил уже свой шестой гол на старте этого сезона.

Конечно, окрыленный «Интер» понесся вперед. Но у «Реал Сосьедад» хватило сил выдержать напор — но не вырвать победу. Оливер добавил 6 минут, но команды ими не воспользовались — матч завершился со счетом 1:1.

Ни Захаряна, ни победителя. И очень много вопросов к Индзаги — почему его команда играла только 10 минут. И, конечно, аплодисменты хозяевам — их возвращение в Лигу чемпионов получилось достойным.

Арсен Захарян
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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