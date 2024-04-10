Обозреватель «СЭ» — о матче «Реал» — «Манчестер Сити».

Такие матчи должны быть финальными , а не четвертьфинальными

За такой матч обе команды надо автоматически выводить в полуфинал. Но и ответный не отменять, не лишать нас этой радости и красоты.

За чувство волшебства, которое в эти стрессовые и жестокие времена - да в любые, а в эти тем более - всем так нужно.

За воздух таких игр, который хочется вдыхать полной грудью, и он, живительный, очищает легкие и душу. И развивает чувство прекрасного.

За то, что в советские времена шершавым языком плаката называлось пропагандой футбола, а я скажу проще - за тысячи детей, которые с этого дня, увидев такое, несомненно, заболели футболом. И многие - навсегда.

И это еще главные молодые звезды, Джуд Беллингем и Эрлин Холанн, ничего не сделали, да попросту провалили матч. На вторую игру, наверное, все приберегли. Нет, вот только оцените этот мегапарадокс - двух сильнейших футболистов на поле словно нет, а матч - сказка. По скоростям, по уму, по результативности - по всему. Как такое возможно?

А вот так. В футболе нет ничего невозможного. За то его и любят, что он делает нас детьми, спасительно помогает отключиться от взрослой реальности, оказаться в гостях у сказки.

Бывают - и часто, к сожалению - финалы намного скучнее. Но опять же: в футболе нет ничего невозможного.

Но в четвертьфиналах сказка и вправду становится былью гораздо чаще. Это какой-то самый гармоничный этап, когда мечта от клубов уже не слишком далеко, но еще и не слишком близко. Когда есть удовольствие и кураж, но еще нет зажатости от этих тяжелых, свинцовых, почему-то всегда длинных слов - результат, ответственность.

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Два таких матча в одно время — это полное эстетическое безобразие

Начиналось-то все странно, дико, абсурдистски. За 15 стартовых минут - три во многом случайных, вызванных стечением обстоятельств гола.

Сначала - явная пенка вратаря «королевского клуба» Лунина, который и стенку перед штрафным от Бернарду Силвы установил минимальную, и лукавый удар португальца в ближний угол прозевал.

Затем - два рикошета у ворот второго голкипера «Сити» (но отлично в последнее время игравшего, что и заставило Пепа Гвардиолу предпочесть его только поправившемуся Эдерсону) Ортеги.

Три гола мировых топ-клубов - и каждый вот такой. Наименьшая случайность была в третьем случае, когда перед этим хотя бы была классная быстрая атака «Реала» с роскошным голевым пасом метров на 70 Винисиуса и завершением Родриго, исполнившим... Винисиуса. И пятка Аканджи изменила направление мяча совсем немного, но этого хватило. А главное, само появление Родриго на левом фланге, где Пеп ждал Вини и готовился к нему, и было главной причиной и солью этого гола. Папа Карло имел все основания быть им очень довольным.

Штрафной Бернарду Силвы, безотносительно ошибки Лунина, тоже был хитер и хорош, и Грилиш перед тем здорово прошел, заработав к тому же раннюю желтую карточку и дисквалификацию на ответный матч для Тчуамени.

А вот ответный мяч Камавинга - чистое дело случая. Рикошет после его удара от Рубена Диаша был сильнейший, Ортегу он обнулил. Логика этого мяча была разве что в том, что «сливочные» не поплыли после него и довольно нелепого пропущенного гола.

И еще - в том, что это в принципе был матч голов ударами из-за штрафной: четыре против двух из нее. Но этого еще никто знать не мог.

Полное эстетическое безобразие, что два таких матча, как «Реал» - «Сити» и «Арсенал» - «Бавария», УЕФА поставил на одно и то же время. Проклятия, уверен, сыпались на тех, кто это придумал, тысячами на всех языках - за русский и английский ручаюсь. Сочетания пар в среду не дают и на намека на возможность такой магии хоть в одном случае!

Вот и я в какой-то момент дал слабину. Когда при 2:1 в Мадриде участники матча в Лондоне забили два мяча подряд (ответный баварский по абсурдности из-за действий обороны «канониров» вчистую перебил все случайные мадридские), я переключил на онлайн. Но привело это только к тому, что во второй половине таймов не чувствовал ни одну, ни другую игру.

Все эти переклички ценны, когда нет топ-матчей, в которых хочется слышать каждый вздох и пропускать через себя всякий нюанс. Переклички - это про то, когда голы важнее ткани футбола. И в перерыве я снова с уверенностью переключил на Мадрид.

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Модрич довел этот матч до совершенства

Там - видимо, мне назло за временное предательство ТАКОГО футбола - пауза с голами затянулась. Но Фил Фоден, почти порвав сетку в «девятке», открыл врата в футбольный рай. Этот и два следующих гола был один прекраснее другого - видимо, чтобы создать противовес трем корявым первым. Чтобы все уравновесить в удивительной гармонии.

«Реал» до 2:2, по мне, даже во втором тайме был острее. Поэтому, когда под самую штангу ворот Лунина (не готов упрекать его во втором и третьем голах «Сити», настолько совершенны были удары) влепил мяч еще и Йошко Гвардиол, для которого этот мяч стал первым за «Сити», захотелось не только закричать: «Йошкин кот!«, но и... чтобы «Реал» сравнял. Но каждый гол и так уже стремительно приближал этот матч к величию.

А довел его до совершенства выход на замену суперветерана Луки Модрича. Как мгновенно похорошел и поумнел с ним «Реал», вроде до того уже совсем скуксившийся!

Хорватская легенда и начала трехходовку, которую продолжил прострелом Винисиус, а завершил потрясающим ударом с лета Вальверде. И как - положив и корпус, и мяч в сетку!

Мне в этот момент подумалось - как же жаль, что всего этого не видит и не может об этом неповторимо рассказать Василий Уткин, который даже жеребьевку этих команд успел высочайшим образом оценить и в какой-то мере увиденное нами предсказать...

Нам же выпало счастье такой футбол посмотреть. И следующие семь дней жить в предвкушении ответного.

И на сто процентов уверен - не разочароваться тем, что нас ждет.