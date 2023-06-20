За два года от самого дорогого центрфорварда в истории до игрока-мема. Про промах Лукаку шутит даже Гвардиола

Бельгийцу приходится непросто после финала Лиги чемпионов.

В июле Ромелу Лукаку вернется из отпуска в Лондон — в «Челси» к Маурисио Почеттино. Казалось, новый тренер — новый шанс проявить себя. Но СМИ поговаривают, что Биг Ром не намерен возвращаться в клуб, два года назад заплативший за него 113 миллионов евро (еще никогда до этого в футболе не платили таких денег за классического центрального нападающего). С того момента статус Ромелу как одного из лучших форвардов планеты оказался нивелирован. Разберемся, что пошло не так.

Ромелу пропустил почти половину сезона из-за травм, внезапно заговорил даже о завершении карьеры

Главная проблема Лукаку последних лет — травмы. Еще в «Челси» он на месяц выбывал из-за проблем со связками, затем болел коронавирусом и летом успел повредить лодыжку. За сезон в «Челси» поняли, что зря возвращали бельгийца за такие деньги, и вернули «Интеру» на правах аренды. Но и тут болячки не оставили Ромелу в покое. В завершившемся сезоне он пропустил 18 матчей на клубном уровне, включая почти весь осенний отрезок. Из-за травмы подколенного сухожилия Ром был недоступен в сентябре и октябре, а потом долго набирал форму, поехав на чемпионат мира в Катар в неопределенном статусе — было непонятно, сыграет он в итоге или нет.

Полноценно Лукаку вернулся в основу под конец сезона, раззабивался (8+4 в 12 турах), но в Лиге чемпионов Симоне Индзаги предпочитал уже сыгравшийся дуэт Лаутаро — Джеко. Даже в финале с «Манчестер Сити» Лукаку вышел на поле только в середине второго тайма.

Сам игрок очень переживал из-за навалившейся горы повреждений: «Впервые в моей жизни я отсутствовал шесть месяцев и не имел возможности играть. Это заставило меня о многом задуматься. Может быть, мне следует пройти более длительную реабилитацию, чтобы играть дольше. В сборной не так много людей, с которыми я могу поговорить об этом. [Венсану] Компани пришлось внезапно уйти на пенсию в 33 года. Я не хочу, чтобы это произошло со мной».

И действительно, Ромелу никогда не страдал из-за травм так сильно, как в этом сезоне. Возможно, именно плохая физическая подготовка сказалась на итоговом качестве игры форварда.

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отражает удар Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Лукаку травят из-за реализации. Болельщики считают, что из-за Ромелу сборная Бельгии не вышла в плей-офф, а «Интер» — проиграл финал ЛЧ

В завершившемся сезоне Лукаку дважды успел стать героем мемов из-за запоротых моментов в ключевых эпизодах решающих матчей. Казалось, какие могут быть проблемы у футболиста, заколотившего за карьеру более 250 мячей и лучшего бомбардира в истории своей сборной? Оказывается, могут — да еще какие!

Первый эпизод произошел на чемпионате мира в Катаре. Бельгийцы играли в последнем туре группового этапа с Хорватией: Ромелу и компании была необходима победа, чтобы выйти в плей-офф. Несмотря на оборонительную игру хорватов, бельгийцы находили бреши в их построениях и выводили появившегося на поле во втором тайме Рома на ударные позиции. Вот только Лукаку будто прокляли — мяч после его ударов просто отказывался залетать в ворота.

Как подсчитали эксперты Squawka, за тайм игрового времени бельгиец не реализовал четыре явных голевых момента (и наработал 1,67 xG). За это время он попал в штангу, неудачно подставил ногу при простреле, а на 90-й минуте мог забивать в пустые ворота, но вместо этого грудью скинул мяч в руки голкиперу.

После игры Ромелу расплакался, а Тьерри Анри (работавший в штабе сборной) пошел утешать игрока. В недавно вышедшем эпизоде сериала «Один за всех» Лукаку рассказал, что играл на ЧМ недолеченным:

«Люди не знают: все, что я мог — это помочь команде. Я травмировал бедро за месяц до чемпионата мира и недостаточно тренировался. У меня было всего две тренировки перед выходом на поле после трехмесячной паузы. Но я сказал себе, что это, возможно, мой последний ЧМ. Я был зол, что не мог помочь команде на групповом этапе, но я стараюсь не позволять эмоциям брать верх».

Лукаку вернулся в расположение «Интера», набрал форму и в классном состоянии подошел к финалу Лиги чемпионов, но начал игру на лавке. Беда снова настигла Лукаку в самый ответственный момент. Он вышел спасать «Интер» от поражения в ЛЧ на 57-й минуте — причем миланцы после выхода Ромелу реально заиграли более остро и стали создавать опасные моменты. Лукаку был самым активным и несколько раз бил по воротам, но по итогу запомнился антигероем: на 71-й заблокировал удар Димарко в створ, а на 88-й сам не реализовал убойный момент и пробил прямо по вратарю «Сити» Эдерсону. Sky Sports признал Лукаку худшим игроком финала.

Главный остряк мирового футбола Гари Линекер написал: «Блестящий блок Лукаку». В соцсетях же начался наплыв расистских комментариев в адрес Ромелу, а болельщики «Милана» развесили по городу баннеры: «10 июня 2023-го, сейв Лукаку», «Нужно было поднять кубок, а не голову». А недавно про промах Ромелу в финале пошутил и Хосеп Гвардиола: «Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров».

Сам Лукаку извинялся перед болельщиками: «Этого не должно было случиться. Мы отдали все. Это дерьмовое чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб. Но «Интер» все еще голоден. Мы будем бороться, чтобы однажды достичь момента славы».

Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Где мы увидим Ромелу в следующем сезоне?

13 мая Лукаку стукнуло 30, и сейчас он уже не котируется как один из сильнейших нападающих мира — место в основе ему не гарантировано ни в «Челси», ни в «Интере». Хотя все же самый реалистичный вариант продолжения карьеры — остаться на «Сан Сиро». Бельгиец сам не раз в интервью признавался в любви нерадзурри, да и в целом отдает большее предпочтение итальянскому футболу, нежели АПЛ. Поэтому Лукаку не горит желанием что-то доказывать Почеттино, который вроде как готов с ним поработать.

Также СМИ сообщали об интересе клубов из Саудовской Аравии к персоне бельгийца. Тодд Боэли лично летал в Саудовскую Аравию, чтобы договориться о трансфере. «Аль-Хиляль» был готов заплатить около 50 миллионов евро «Челси» и дать Лукаку контракт на два года с зарплатой около 25 миллионов в год. Только вот по информации Foot Mercato, Ромелу запросил в 90 миллионов за сезон, и такие запросы привели саудовцев в ужас.

Как пишет авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Интер» уже сделал запрос в «Челси» по аренде Лукаку и Калиду Кулибали. Но и тут есть проблемы. «Челси» если и захочет расстаться с бомбардиром, то за кругленькую сумму и в качестве полноценного трансфера. Лондонцы хотят хотя бы частично отбить уплаченные за бельгийца 115 миллионов евро. Да и на горизонте маячит трансфер Душана Влаховича, на который тоже нужны средства. «Интер» же придерживается курса оптимизации расходов и вряд ли потянет запрашиваемую сумму, поэтому добивается арендного соглашения.

В общем, будущее у Лукаку туманно. Зато в нем целиком и полностью уверен тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, который в сборной сделал форварда вице-капитаном и из-за этого рассорился с Тибо Куртуа: «Ромелу очень силен ментально. Я удивлен, что его так сильно критикуют — это зашло слишком далеко. Лукаку — один из лучших нападающих мира уже 10 лет, и я в нем нисколько не сомневаюсь».