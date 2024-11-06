Если Головин продолжит так играть, сядет в запас. «Монако» победил «Болонью», но россиянин опять потерялся

Хотя сделал предголевую передачу.

Новый формат Лиги чемпионов раскрывается все сильнее: если поначалу «одноматчевый» формат и общая таблица смущали, то к четвертому туру многообразие встреч и непредсказуемость рейтинга, кажется, втянули и впечатлили всех — и болельщиков, и клубы.

Александр Головин точно должен быть доволен — его «Монако» пусть и не железно, но достаточно прочно расположился в топ-5 к четвертому туру. Набор соперников тоже приятный — «Барселона» Флика, загребское «Динамо», «Црвена Звезда»... Наконец, прямо на экваторе турнира — итальянская сенсация прошлого сезона, «Болонья».

Конечно, все это поводы для радости только в том случае, если Александр — командный игрок и радуется общим успехам. Потому что в плане личных достижений у него в этом сезоне тяжело — Головин пока не отличился результативными действиями (это половина беды) и утратил лидерские позиции.

Та же замечательная для «Монако» Лига чемпионов складывается для россиянина непросто — в каждом из трех туров он сыграл по тайму, причем в старте вышел только один раз и был заменен в перерыве. Нетрудно догадаться, что как-то особенно себя не проявлял. Матч с «Болоньей», в котором Головин попал в основу (и даже на любимое место — слева в полузащите), стал отличным шансом чуть исправить положение.

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К сожалению, Александр с самого начала встречи им особенно не пользовался. Вообще, «Болонья» непростой соперник. Это одна из самых прессингующих команд Италии — проявить себя в матче с такой командой трудно любому.

Но проблема была в другом. В первом тайме среди всех, кто пытался показать себя и принести команде пользу, Головин оказался худшим, и это не личное впечатление, а статистика. По итогам 45 минут он заработал оценку 6,2 на WhoScored (самая низкая в команде), реже всех полевых игроков касался мяча (да и от вратаря ушел недалеко), не обводил, и нанес только один удар — со штрафного. Да, получилось хорошо и опасно, но с игры у «Монако» били даже центральные защитники — явно не этого ждал Ади Хюттер, когда ставил Головина слева в атаке.

Да и без цифр любой, кто видел Александра в первом тайме, сказал бы: все очень медленно. Даже лениво. К сожалению, среди взрывных Эмболо, Бен Сегира, Аклиуша и других россиянин смотрелся футболистом из другой лиги. Саша не добегал, особо не обострял игру, а о рывках не шло и речи. Что там, даже прессинг — бывали моменты, когда отбирать мяч у футболиста, рядом с которым стоял Головин, прибегал стоявший в 20 метрах Эмболо.

Честно говоря, сложилось ощущение, что после перерыва Александр на поле не выйдет. Игра того требовала. «Монако» забил в первом тайме — с передачи Аклиуша отличился Синго — но гол отменили за нападение на вратаря. А кроме этого момента ничего особо не было, в том числе и потому, что левый фланг оказался фактически парализован каким-то излишне ветеранским выступлением Головина.

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Но россиянин вышел. Изменилось ли что-то? Не особо. Игра по-прежнему шла преимущественно через правый фланг, Головин касался мяча редко и к концу встречи в принципе исчез из поля зрения. Тем удивительнее, что именно Александр спродюсировал единственный в небогатой на события встрече легальный гол — на 85-й минуте с углового сделал подачу, которую Эмболо аккуратно подправил на Керера. Тот забил. Результативное действие у Головина украли, но команда победила — «Болонья» отыграться так и не смогла. Теперь у «Монако» 10 очков в общей таблице Лиги чемпионов — это значит, что монегаски еще прочнее осядут в топ-5. Головин провел полный матч, отдал предголевую передачу — вроде бы все хорошо. Но если Александр продолжит так играть, то, вероятно, с «Бенфикой» в конце ноября пробиться в состав будет сложнее. Пора что-то делать.