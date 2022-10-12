Кровь и спасительный гол Рюдигера, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» и бьет рекорды

Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Жоау Мариу снова забивает

Группа H

В Париже перед этой игрой говорили не о футболе, а о желании Кильяна Мбаппе покинуть «ПСЖ». Сразу несколько авторитетных источников сообщили, что форвард считает ошибкой свое решение подписать летом новый контракт, поддавшись давлению. Если суммировать все слухи, то другие поводы для недовольства — это провальная по мнению Мбаппе трансферная кампания, в рамках которой не удалось приобрести сильного центрального нападающего, конфликт с Неймаром и статус Месси, чьей влияние в раздевалке якобы уже сравнивают с тем, что было в «Барселоне».

Только в клубе все опровергают, и против «Бенфики» Мбаппе вышел в стартовом составе. Лео же из-за медицинских проблем смотрел за игрой с трибуны «Парк де Пренс», зато Неймар играл. Это важно, ведь в конце первого тайма Бернат заработал пенальти, а 11-метровые — зона потенциальных конфликтов. В этот раз, впрочем, споров на эту тему не было, и Мбаппе реализовал подход к «точке», еще и выдержав перед ударом неймаровскую паузу.

Так Кильян обошел Эдинсона Кавани и с 31 мячом стал лучшим снайпером «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Однако «Бенфика» и в первом матче создала парижанам проблемы, и сейчас не изменила себе. Тем более, ей невольно помог Верратти, наступивший шипами на ногу Рафе Силве. Пенальти номер два реализовал бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, а окончательно испортил Мбаппе вечер офсайд, из-за которого эффектный гол форварда был отменен.

«Ювентус» начал в Хайфе так, словно он готов смять своего соперника. Только стартового порыва туринцев хватило на несколько минут, после чего моменты у ворот Щенсы стали возникать с пугающей частотой. В итоге к перерыву поляк капитулировал дважды, причем во втором случае он явно ждал от Ацили подачи, и легкого движения голкипера к центру ворот хватило для того, чтобы вингер «Маккаби» мягко закрутил мяч в ближний верхний угол.

Вдобавок ко всему «Юве» в первом тайме потерял получившего травму Ди Марию, а Влахович перед перерывом упустил стопроцентную возможность сократить отставание в счете. Массимилиано Аллегри, которого клуб все еще не собирается отправлять в отставку, отреагировал на провал двумя заменами и убрал с поля провалившихся Маккенни и Паредеса. Не помогло. «Бьянконери», впервые в своей истории проигравшие в группе три матча из четырех, в шаге от провала, а в Хайфе настоящий праздник.

И В Н П М О 1. ПСЖ 4 2 2 0 7-4 8 2. Бенфика 4 2 2 0 6-3 8 3. Ювентус 4 1 0 3 5-7 3 4. Маккаби Х 4 1 0 3 4-8 3

25 октября. ПСЖ — Маккаби Х, Бенфика — Ювентус.

Черная серия «Селтика»

Группа F

Карло Анчелотти держал в уме воскресное класико, поэтому запасе остались Модрич, Винисиус Жуниор, Карвахаль, Алаба и Эдер Милитао, а Азар, которого рассматривали, как альтернативу Бензема, вышел в старте вместе с французом. Получился отчасти экспериментальный состав, которому не хватало эффективности в завершающей стадии. «Реал» никак не мог удивить Трубина, а едва начался второй тайм, грубейшая ошибка Менди при подаче с фланга обернулась голом Зубкова.

Ситуация для Мадрида могла осложниться, если бы Лунин не остановил выход один на один. Однако этот сейв оставил хозяев в игре, а на пятой добавленной минуте они снова показали свой невероятный характер. Причем в случае с Рюдигером, который наказал за единственную ошибку Трубина, впечатление от мужества «Реала» только усилилось. Немец сразу после своего удара получил удар в голову и принимал поздравления партнеров с залитым кровью лицом. И это и есть та самая мадридская магия, позволившая выиграть Лигу чемпионов.

«Селтик» на своем поле может создать проблемы кому угодно, однако одних эмоций не хватает, и это первая команда, проигравшая дома семь подряд домашних матчей. Правда, вышедший на второе место «Лейпциг» сдержал натиск шотландцев не без удачи, если вспомнить, как по ходу одной атаки «быков» спасали перекладина и штанга. Но и говорить, что гости выжали из своих шансов максимум, тоже не стоит. Напротив, верный шанс в первом тайме упустил Орбан, но в итоге с классного навеса Андре Силвы забил Вернер. А потом автор гола классно выкатил мяч под удар похоронившему интригу Форсбергу.

И В Н П М О 1. Реал 4 3 1 0 8-2 10 2. Лейпциг 4 2 0 2 6-7 6 3. Шахтер 4 1 2 1 7-5 5 4. Селтик 4 0 1 3 2-9 1

25 октября. Лейпциг — Реал, Селтик — Шахтер.

Гаврдиола в плей-офф после нулевой ничьей

Группа G

Хосеп Гвардиола решил покорить датскую столицу малой кровью и оставил Холанна в запасе, но что-то пошло не так. Сначала арбитр отменил гол выстрелившего в «девятку» Родри из-за предшествовавшего этому контакта мяча с рукой Махреза. Потом невезучий алжирец не реализовал пенальти. Наконец, после еще одного вмешательства ВАР «Ман Сити» остался без удаленного за «фол последней надежды» Гомеса. Как итог — сенсация и повод для гордости у «Копенгагена», который провел очень достойную по содержанию игру.

«Севилья» без Хулена Лопетеги, которого уволили сразу после первого матча с «Боруссией», сумела удивить Дортмунд. Причем счет после стандарта открыл бывший защитник «Баварии» Ньянзу. Впрочем, говорить о том, что Хорхе Сампаоли за несколько дней все исправил, наивно. Что и доказали «шмели», раскатавшие оборону андалусийцев и выведшие на завершающий удар Беллингема.

Находящийся в блестящей форме англичанин забил в четвертом подряд матче Лиги чемпионов, что в тинейджерском возрасте удавалось только Мбаппе и Холанну. Правда, развить успех «Боруссии» не удалось, и вопрос с ее выходом из группы остается открытым. Зато «Манчестер Сити» — первый участник плей-офф.

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 4 3 1 0 11-1 10 2. Боруссия Д 4 2 1 1 9-4 7 3. Севилья 4 0 2 2 2-9 2 4. Копенгаген 4 0 2 2 0-8 2

25 октября. Боруссия Д — Манчестер Сити, Севилья — Копенгаген.

Ничья в пользу «Милана»

Группа Е

«Милану», который без шансов проигрывал дома «Челси» оставалось уповать на ничью в Загребе, и к финальному свистку на табло «Максимира» красовались две единички. Вторую зажгли после паузы, так как в момент удар Любичича сразу три игрока «Динамо» находились в офсайде. Сначала арбитр посчитал, что один из них создавал помехи вратарю, но ВАР порекомендовал изучить эпизод, а на мониторе было четко видно, что мяч проследовал в сетку от защитника «Зальцбурга».

И В Н П М О 1. Челси 4 2 1 1 6-2 7 2. Зальцбург 4 1 3 0 4-3 6 3. Милан 4 1 1 2 4-7 4 4. Динамо З 4 1 1 2 3-5 4 25 октября. Зальцбург — Челси, Динамо З — Милан. Статистика дня

24 пенальти не реализовали игроки «Манчестер Сити» в эпоху Гвардиолы. На девять больше, чем любая команда АПЛ за этот же период.

29 карточек — 26 желтых и 3 красных — получил в Лиге чемпионов полузащитник «ПСЖ» Верратти. За десять лет больше набралось только у его нынешнего одноклубника Серхио Рамоса.

Лига чемпионов: таблицы, расписание матчей, результаты, новости и обзоры