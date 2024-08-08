Хайкин помог выиграть в Польше, Кински-младший дебютировал в еврокубках, у бывшего зенитовца крутой гол за «Слован»

Главные события состоявшихся в среду матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Вечер автоголов

Отдохнув в ответном матче предыдущего раунда после крупной домашней победы над латвийским РШФ, Никита Хайкин вернулся в ворота «Буде-Глимт» в Польше. И «Ягеллония» заставила россиянина потрудиться в середине первого тайма. Самым сложным оказался эпизод, когда Нене наносил удар с подбора, и Хайкин в броске вытянул мяч из нижнего угла. Удар был еще и осложнен рикошетом, так что пришлось постараться. Последующие атаки на этом фоне не виделись столь же опасными, но заскучать вратарю не довелось.

Зато во второй половине «Буде» гораздо лучше сыграл в обороне. Или, скорее, сохраняя игровое преимущество, не давал полякам шансов в быстрых контратаках. А ключевым моментом — в полном соответствии с трендами Евро-2024 — стал автогол. Собственные ворота поражали во всех трех матчах среды в Лиге чемпионов, и в данном случае ошибку защитника спровоцировал прострел Хауге. У этого талантливого игрока не получилось в «Милане» и «Айнтрахте», но он ожил, отправившись в аренду в родной клуб. Добавим, что «Буде» забил еще раз после подачи углового, однако арбитр во время просмотра повтора зафиксировал фол на польском защитнике.

Дуэль защитников сборной Грузии

«Слован», с которым работает бывший главный тренер «Сатурна», «Кайрата» и сборной Грузии Владимир Вайсс, давно так близко не подбирался к групповому турниру Лиги чемпионов. В одном из последних сезонов команда из Братиславы, например, проделала путь до Лиги конференций, последовательно вылетев на отборочном этапе двух первых по статусу еврокубков.

Но если в предыдущих матчах «Слован» неизменно забивал быстрые голы, то в среду с этим возникли проблемы. Точнее, их создал резервный голкипер сборной Словении Белец. В дебюте он спокойно остановил удар, который наносил другой участник Евро-2024 — Стрелец. А главным сейвом первого тайма стал эпизод, когда ворота АПОЭЛ с острого угла атаковал опытный Куцка. В общем, игра шла под знаком качественной обороны, что было любопытно из-за наличия в составах команд двух центральных защитников сборной Грузии — Кашии и Двали.

Второй из них был одним из тех, кто максимально осложнял жизнь атаке хозяев, где выделялся вингер армянской сборной Барсегян. Ну а в средней линии у киприотов большой объем работы выполнял болгарин Костадинов, который выступал в РПЛ за тульский «Арсенал». И все же их усилий не хватило, а Барсегян свой шанс нашел, открывшись под проникающую передачу справа от ворот.

Его прострел обернулся автоголом, а ВАР изучал запись на предмет наличия офсайда порядка двух минут. Но уж точно никаких вопросов не могло возникнуть в компенсированное время, когда эстафету от Барсегяна принял заменивший его Мак. Экс-форвард «Зенита» из-за штрафной красиво пробил в дальний верхний угол и удвоил фору «Слована» перед визитом на Кипр. 2:0 — это уже серьезная заявка на выход в заключительный отборочный раунд.

Семейная традиция

Бельгийский «Юнион», у которого те же хозяева, что и у «Брайтона», и где при подборе игроков опираются на работу с большими объемами данных, не только любопытный проект, но и яркая команда. Однако в Праге гости оказались актерами второго плана, а в первой половине на поле царил новичок «Славии» Хоры. Форвард сборной Чехии круто играл в «Виктории», где в последние сезоны стабильно демонстрировал двузначную результативность и попал на Евро-2024. В новой же команде лицевой счет он открыл только в четвертом матче, зато сразу оформил дубль.

А вскоре после перерыва дикую ошибку допустил Морис. 34-летний голкипер сборной Люксембурга выбил мяч точно на ногу Дорли, и на табло зажглись цифры 3:0. Для «Юниона» все выглядело безнадежно, однако его шансы перед ответным матчем повысил защитник хозяев, в простой ситуации срезавший мяч в собственные ворота. Так «сухаря» в своем первом еврокубковом матче лишился Антонин Кински-младший — сын бывшего вратаря «Сатурна» и сборной Чехии, который продолжает давнюю семейную традицию. Сейчас ему 21 год, и после серии аренд он вернулся в «Славию» уже на роль первого номера. Кински еще и основной вратарь молодежной сборной, а сезон для него начался с трех матчей на ноль.