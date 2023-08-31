«Барса» наконец-то выйдет в плей-офф? Захаряну повезло со жребием? Кто выйдет из группы смерти? Главные вопросы группового этапа ЛЧ

Подводим итоги жеребьевки.

Группа А

«Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»

Главное противостояние квартета, конечно, ремейк финала-1999 «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». На бумаге Мюнхен кажется фаворитом всей группы, но неоднозначные результаты при Томасе Тухеле наводят на мысль, что все тут может быть не так просто. Ко всему прочему, «МЮ», наоборот, прогрессирует при тен Хаге, качественно закупился на рынке и готов к игре на несколько фронтов.

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«Копенгаген» и «Галатасарай», скорее всего, разыграют между собой путевку в Лигу Европы. Турки начали свой поход аж со 2-го квалификационного раунда, но уверенно выбили «Жальгирис», «Олимпию» и «Мольде», показав привлекательный футбол. В последние годы турецкий футбол скорее в упадке, но нынешний «Галатасарай» во главе с Икарди готов навести шороху.

Группа В

«Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс»

В начале лета были слухи, что «Севилья» может устроить массовую распродажу из-за финансовых трудностей, но на деле испанцы не только сохранили почти всех лидеров (за исключением уехавшего в Саудовскую Аравию Буну), но и потратили 32 миллиона евро на новичков. Вряд ли этого хватит, чтобы как следует пошуметь в ЛЧ, но группа вполне проходимая. Понятно, что «Арсенал» — стопроцентный фаворит, а вот дальше будет интересная борьба. «Ланс» влюбил в себя многих болельщиков в прошлом сезоне лиги 1, но, возможно, уход недавних лидеров Опенда и Фофана больно ударит по классу команды. ПСВ тоже не блещет составом, так что определить явного аутсайдера в этом квартете сложно.

Группа С

«Наполи», «Реал», «Брага», «Унион Берлин»

Вывеска «Реал» — «Наполи» будет одной из самых сладких на групповом этапе. Мадридцы входят в стадию перестройки, так что вряд ли тут повторится сценарий из 2017 года, когда на стадии 1/8 финала команда Зидана уничтожила банду Сарри с общим счетом 6:1. Плюс за этим противостоянием интересно будет последить с точки зрения интереса «Реала» к Хвиче Кварацхелии. Для грузинского вингера это будет серьезной проверкой умения включать магию с топ-соперниками.

«Брага» и «Унион» поборются за третье место, и тут пока фаворитами выглядят португальцы — в первую очередь из-за большего еврокубкового опыта. Но берлинцы и по ходу прошлого сезона удивляли, удерживаясь на вершине турнирной таблицы с весьма средним составом, так что сенсаций в этой группе исключать нельзя.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Фото Reuters

Группа D

«Бенфика», «Интер», «РБ Зальцбург», «Реал Сосьедад»

«Интер» и «Бенфика» пересеклись в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Тогда многие записывали в фавориты именно лиссабонскую команду, которая играла в привлекательный футбол. Но «Интер» жестко разобрался с ярким коллективом, задушив его за счет дисциплины (5:3 по сумме двух матчей). Обе команды испытывают проблемы, так что настоящего фаворита в этом квартете нет.

Да и вообще группа получилась максимально ровной — на первое место могут запрыгнуть и «Зальцбург», и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Для российского легионера это классная возможность показать себя в ЛЧ — соперники вполне удобоваримые. А противостояние со старым знакомым — Мхитаряном — добавляет перца.

Группа Е

«Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»

В этой группе есть «Атлетико» и все остальные. Команда Симеоне уже давно закрепилась в статусе полноценного европейского гранда, так что ни «Лацио», ни тем более «Селтик» с «Фейеноордом» не должны доставить проблем. Зато мы можем ожидать качественную тактическую дуэль между Симеоне и Сарри, двумя признанными гуру. Не факт, что это будет ярко и зрелищно, но точно по-своему интересно. Ну а «Селтик» и «Фейеноорд» вряд ли хватит на то, чтобы прорваться в плей-офф. По крайней мере пока кажется, что их ресурсы несопоставимы с командами из Мадрида и Рима.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Фото Reuters

Группа F

«ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»

Настоящая группа смерти, где каждый матч вызывает живой интерес. Главный фаворит, естественно, «ПСЖ». Но на деле все может оказаться не так просто. Парижане вошли в стадию перестройки — ушли Месси и Неймар, судя по всему, остается Мбаппе, плюс пришел целый набор молодых и талантливых, но незвездных футболистов. Да и смена тренера на Луиса Энрике явно намекает, что «ПСЖ» стремится к рационализации всех процессов. Как это повлияет на результаты — вопрос открытый.

«Боруссия» ослабла после потери Беллингема, но остается опытным еврокубковым бойцом, где вот-вот должны засверкать новые звезды — готовы покорять ЛЧ Адейеми, Мален и Мукоко. Хотя ожидать стабильности от Дортмунда точно не стоит — возможен как уверенный выход в плей-офф, так и жесткий провал.

«Милан» и «Ньюкасл» — не менее интересные истории. Итальянцы пошли по американской модели развития и будут делать ставку на прогресс молодых футболистов, а не на достижение результата. С другой стороны, команда здорово выступила в прошлом сезоне ЛЧ и точно постарается повторить успех. А трансфер Тареми должен в этом серьезно помочь.

Ну и «Ньюкасл», который после приобретения саудовскими шейхами ворвался в зону ЛЧ. Команда Эдди Хау — молодая и перспективная, но непонятно, хватит ли ее на игры на два фронта в суровом ритме АПЛ.

Группа G

«Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»

В этом квартете все предельно понятно. Есть «Манчестер Сити», действующий победитель ЛЧ и явный фаворит, есть «Лейпциг», крепкий еврокубковый боец с неопределенными перспективами, и есть «Црвена Звезда» с «Янг Бойз», задачей которых будет пробиться в ЛЕ и пощипать парочку грандов. В плей-офф прошлой ЛЧ «Сити» не оставил «Лейпцигу» шансов — может, на этот раз Холанд побьет рекорд турнира по голам в одном матче?

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Фото Reuters

Группа Н

«Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен»

В прошлом розыгрыше «Барселона» попала в настоящую группу смерти и второй раз подряд не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас проблем с этим возникнуть не должно, ведь все соперники вполне удобоваримые. «Порту» — крепкая, но нетоповая команда, особенно на фоне очень вероятного отъезда в Милан Тареми. «Шахтер» тоже опытный боец, но по классу явно уступающий каталонцам. Ну и «Антверпен», редкий гость ЛЧ. Конечно, «Барса» может потерять очки в матче с любой из этих команд, у сине-гранатовых хватает проблем. Но если и на этот раз с выходом в плей-офф будут проблемы, к Хави возникнет много вопросов.

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