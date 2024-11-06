В «МЮ» едет большой тренер! Аморим унизил «Ман Сити», который должен был возглавить

Смелый португалец ищет приключений.

В идеальном мире «Манчестер Сити» история с Аморимом должна была повернуться совсем по-другому. Матч со «Спортингом» мог стать выставкой: нынешний тренер «горожан» Гвардиола против будущего. По крайней мере, на задумку указывали многочисленные слухи о том, что именно Рубен заменит Пепа летом 2025-го.

А еще тот факт, что в конце октября стало известно о другой манчестерской рокировке — по окончании сезона новым спортивным директором «Сити» станет Угу Виана, человек, который строил «Спортинг» вместе с Аморимом. Сменит он Чики Бегиристайна, друга Пепа, которого в 2012 году брали как раз с прицелом под приход испанского тренера. Казалось бы, логичный и грамотный заход в новую эпоху.

Но планы боссов «Ман Сити» сломал Эрик тен Хаг. «МЮ» продлил контракт с голландцем перед началом сезона, и это было поспешное решение. Команда провалила стартовый отрезок, не помогла и мощная трансферная кампания. Как итог — увольнение и резкий выход на рынок в поисках нового тренера. 10 миллионов евро «Спортингу», Аморим машет «Сити» ручкой и смачно утирает нос в Лиге чемпионов в своем последнем матче на прежнем месте работы. Красиво!

Ставка «Манчестер Юнайтед» все равно рискованная — Амориму всего 39 лет, он не работал за пределами Португалии, да и залетать в новый чемпионат посреди сезона всегда тяжело. С другой стороны, новый тренер «красных дьяволов» производит впечатление вундеркинда — быстро проскакал через молодежные команды, выдал чудо-отрезок в роли и. о. тренера «Спортинга» и принес клубу первое за 19 лет чемпионство при очень сильных «Бенфике» и «Порту».

После 4:1 с «Сити» можно уйти в крайности и преждевременно короновать Аморима. Но делать этого не стоит — матч был равным, и уже в начале гости могли забивать раза так три-четыре. Да и перевернуть игру были способны — вспомните хотя бы пенальти Холанна. Все решил старт второго тайма.

Фото Reuters

В чем разница между Аморимом и тен Хагом? Если отойти от тактических заморочек, то в первую очередь бросается в глаза стиль общения. Эрик — авторитарный тренер, который привык жестко наводить порядок (помните же, что случилось с Роналду?). Аморим на его фоне — дипломат, выстраивающий прямую коммуникацию с игроками.

«Характер и харизма. Исходя из того, что я слышал от людей, которые играли за Аморима и тен Хага, это ключевая разница между ними, — подтверждает Рио Фердинанд. — Я разговаривал с Нани на днях, и он сказал: «Рио, парни играют за него, потому что любят и уважают». Он сказал, что Аморим очень открытый и прямолинейный. Думаю, этим он отличается от тен Хага».

А еще похоже, что Рубен — очень смелый человек. Он ведь мог пойти другой, куда более размеренной дорогой: доработать в «Спортинге» до лета и уйти в «Сити», где клуб уже готовит сотни миллионов евро под перестройку после Пепа (во всяком случае, похоже, к этому все идет). Снова работать с Вианой, который привезет ему нужных игроков, насадить свои 3-4-3 на благодатную подготовленную почву.

Но вместо этого Аморим идет в «МЮ» — проблемный клуб, где большинство защитников плохо играют в тройке, где надо искать место Фернандешу, воскрешать половину состава и тщательно вылепливать из Хейлунна Дьекереша. Хотя кажется, что именно это Рубену и нужно — доказать, чего он стоит вне тепличных условий.

«Разумеется, возможность поработать в «Манчестер Сити» приходила мне в голову, но у меня никогда не было никаких сомнений, — откровенничает Аморим. — Я принял свое решение. Я решил, что хочу работать в «МЮ», хочу продолжить здесь свою карьеру. Я обдумывал свое решение, но не колебался. Я хотел в «Манчестер Юнайтед», и именно так я и поступил».

Дерби Манчестера, где Аморим снова сойдется против Гвардиолы, — уже 15 декабря. Будет очень жарко.