Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:30

В «МЮ» едет большой тренер! Аморим унизил «Ман Сити», который должен был возглавить

«Манчесте Сити» потерпел разгромное поражение от «Спортинга»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты «Спортинга» поздравляют главного тренера Рубена Аморима с победой над «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Telegram Дзен
Смелый португалец ищет приключений.

В идеальном мире «Манчестер Сити» история с Аморимом должна была повернуться совсем по-другому. Матч со «Спортингом» мог стать выставкой: нынешний тренер «горожан» Гвардиола против будущего. По крайней мере, на задумку указывали многочисленные слухи о том, что именно Рубен заменит Пепа летом 2025-го.

А еще тот факт, что в конце октября стало известно о другой манчестерской рокировке — по окончании сезона новым спортивным директором «Сити» станет Угу Виана, человек, который строил «Спортинг» вместе с Аморимом. Сменит он Чики Бегиристайна, друга Пепа, которого в 2012 году брали как раз с прицелом под приход испанского тренера. Казалось бы, логичный и грамотный заход в новую эпоху.

Но планы боссов «Ман Сити» сломал Эрик тен Хаг. «МЮ» продлил контракт с голландцем перед началом сезона, и это было поспешное решение. Команда провалила стартовый отрезок, не помогла и мощная трансферная кампания. Как итог — увольнение и резкий выход на рынок в поисках нового тренера. 10 миллионов евро «Спортингу», Аморим машет «Сити» ручкой и смачно утирает нос в Лиге чемпионов в своем последнем матче на прежнем месте работы. Красиво!

Главный тренер &laquo;Спортинга&raquo; Рубен Аморим. Управленческий шедевр Аморима и нокаут от «Милана». Как СМИ отреагировали на поражения «Реала» и «Сити»

Ставка «Манчестер Юнайтед» все равно рискованная — Амориму всего 39 лет, он не работал за пределами Португалии, да и залетать в новый чемпионат посреди сезона всегда тяжело. С другой стороны, новый тренер «красных дьяволов» производит впечатление вундеркинда — быстро проскакал через молодежные команды, выдал чудо-отрезок в роли и. о. тренера «Спортинга» и принес клубу первое за 19 лет чемпионство при очень сильных «Бенфике» и «Порту».

После 4:1 с «Сити» можно уйти в крайности и преждевременно короновать Аморима. Но делать этого не стоит — матч был равным, и уже в начале гости могли забивать раза так три-четыре. Да и перевернуть игру были способны — вспомните хотя бы пенальти Холанна. Все решил старт второго тайма.

Фото Reuters

В чем разница между Аморимом и тен Хагом? Если отойти от тактических заморочек, то в первую очередь бросается в глаза стиль общения. Эрик — авторитарный тренер, который привык жестко наводить порядок (помните же, что случилось с Роналду?). Аморим на его фоне — дипломат, выстраивающий прямую коммуникацию с игроками.

«Характер и харизма. Исходя из того, что я слышал от людей, которые играли за Аморима и тен Хага, это ключевая разница между ними, — подтверждает Рио Фердинанд. — Я разговаривал с Нани на днях, и он сказал: «Рио, парни играют за него, потому что любят и уважают». Он сказал, что Аморим очень открытый и прямолинейный. Думаю, этим он отличается от тен Хага».

Рубен Аморим. Официально: Аморим — главный тренер «МЮ». За него придется заплатить 10 миллионов евро

А еще похоже, что Рубен — очень смелый человек. Он ведь мог пойти другой, куда более размеренной дорогой: доработать в «Спортинге» до лета и уйти в «Сити», где клуб уже готовит сотни миллионов евро под перестройку после Пепа (во всяком случае, похоже, к этому все идет). Снова работать с Вианой, который привезет ему нужных игроков, насадить свои 3-4-3 на благодатную подготовленную почву.

Но вместо этого Аморим идет в «МЮ» — проблемный клуб, где большинство защитников плохо играют в тройке, где надо искать место Фернандешу, воскрешать половину состава и тщательно вылепливать из Хейлунна Дьекереша. Хотя кажется, что именно это Рубену и нужно — доказать, чего он стоит вне тепличных условий.

«Разумеется, возможность поработать в «Манчестер Сити» приходила мне в голову, но у меня никогда не было никаких сомнений, — откровенничает Аморим. — Я принял свое решение. Я решил, что хочу работать в «МЮ», хочу продолжить здесь свою карьеру. Я обдумывал свое решение, но не колебался. Я хотел в «Манчестер Юнайтед», и именно так я и поступил».

Дерби Манчестера, где Аморим снова сойдется против Гвардиолы, — уже 15 декабря. Будет очень жарко.

ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Байер» Алонсо — команда одного сезона? Как воспринимать разгром от «Ливерпуля»
«ПСЖ» — «Атлетико»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00
«Интер» — «Арсенал»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00
«Бавария» — «Бенфика»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00
«Црвена Звезда» — «Барселона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00
Лига чемпионов 6 ноября: расписание матчей и где смотреть онлайн-трансляцию
Сегодня
Вчера
Неделя