0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:30

«Милан» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 11 лет. Лучше он, чем такой унылый «Тоттенхэм»

Гоша Чернов
Корреспондент
8 марта. «Тоттенхэм» — «Милан» — 0:0.
Фото Reuters
Telegram Дзен
«Шпоры» не смогли забить красно-черным ни разу за 180 минут.
Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:10. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Милан

Целых 11 лет не видели «Милан» в четвертьфинале Лиги чемпионов. За это время в некогда гранде европейского футбола поработали десять главных тренеров, а Златан Ибрагимович успел уйти, поиграть в трех клубах и вернуться обратно. Чтобы вернуть былое величие, «Милану» еще нужно много времени, но важный промежуточный шаг в этом направлении красно-черные сделали уже в среду. Задача перед итальянцами стояла простая: не проиграть команде, которая за предыдущую неделю не смогла забить ни «Вулверхэмптону», ни «Шеффилд Юнайтед».

&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Браим Диас. На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте

Впрочем, «Тоттенхэм» все равно был опасен. В текущем сезоне это самый нестабильный клуб английской «большой шестерки»: он легко может победить лидера, а следом уступить аутсайдеру. Так что на последние результаты Стефано Пиоли внимания не обращал.

Антонио Конте наконец-то преодолел все проблемы со здоровьем и вернулся на скамейку «Тоттенхэма», но серьезных перестановок в составе он не сделал. А вот Пиоли вновь подготовил особый план под «шпор» — если на «Сан-Сиро» он дал задание Кьеру персонально опекать Кейна, то сейчас перешел на гибридную схему.

Во многом Пиоли помогло выздоровление Меньяна. Основной голкипер «Милана» из-за тяжелой травмы не играл с сентября, но в конце февраля вернулся в строй, и теперь тренерский штаб вновь может использовать сильные стороны француза. Меньян прекрасно играет ногами, причем обеими, поэтому в матче с «Тоттенхэмом» он исполнял роль разыгрывающего защитника. Вратарь постоянно оказывался с мячом за пределами штрафной и раздаривал партнерам длинные передачи. В итоге Меньян вошел в тройку по количеству совершенных пасов в составе «Милана».

«Милан» за счет маневров голкипера мог переключаться между расстановками — при начале атак защита четко выстраивалась в линию из четверых, а без мяча гости перестраивались и отражали схему «Тоттенхэма» 3-4-3.

Тактика гостей работала. В первом матче миланцы победили со счетом 1:0, поэтому им прежде всего нужно было сдержать «Тоттенхэм». Неторопливый темп игры в первом тайме диктовали сами гости, отсюда и ничтожное число опасных моментов до перерыва. Относительно близки к голу были только Эмерсон и Мессиас.

Действия «Милана» были объяснимы, ведь время работало на него, а вот «Тоттенхэм» играл невнятно. С 23-й по 60-ю минуту хозяева ни разу даже не пробили по воротам — ни позиционное нападение, ни контратаки, ни стандарты не приносили ничего. Лишь выход Педро Порро на замену оживил игру — испанец почему-то остался в запасе после неплохой игры с «Вулверхэмптоном» и после 60-й минуты явно освежил правую бровку.

Конте редко отказывается от любимого блока 3-Х-Х даже по ходу матчей, но здесь обстоятельства вынудили: с 70-й минуты на поле у «Тоттенхэма» находились все четыре главных атакующих единицы — Кейн, Сон Хын Мин, Кулусевски и Ришарлисон. Расстановка при этом мутировала во что-то похоже на 4-2-4. Логично, что во втором тайме «Тоттенхэм» перехватил лидерство во владении мячом, только «Милан» легко разбивал большинство атак. «Шпоры» при Конте хороши в контригре, а вскрывать насыщенную организованную оборону они толком не умеют.

Спокойно такая встреча завершиться не могла — у Ромеро сдали нервы на 78-й минуте, и он в одном эпизоде получил и травму, и вторую желтую карточку за жесткий фол на Тео Эрнандесе. В меньшинстве «Тоттенхэм» совсем скис, но на один неплохой стандарт все-таки нашел силы — на третьей добавленной минуте Кейн вспомнил о своих лучших качествах и чуть не забил головой, но Меньян в эффектном прыжке ликвидировал угрозу.

Матч так и завершился без голов, по сумме двух встреч дальше вышел «Милан». И вряд ли кто-то скажет, что незаслуженно.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»
Популярное видео
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
«Спортинг» — «Айнтрахт»: видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аякс»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Нагельсманн объяснил, за счет чего «Бавария» обыграла «ПСЖ»
Пиоли: «Милан» ни разу не сдался и заслужил победу»
Данилу: «Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов»
«Тоттенхэм» — «Милан»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Милан» впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мечты Парижа разбиты в Мюнхене. «Бавария» уверенно прошла «ПСЖ»