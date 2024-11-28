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Худяков начал в Лиге чемпионов с «сухаря». Игрок «Жироны» умудрился промазать по пустым с нескольких метров

Вратарь «Штурма» Худяков на ноль дебютировал в Лиге чемпионов
Роман Кольцов
Корреспондент
Вратарь «Штурма» Даниил Худяков.
Фото ФК «Штурм»
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Не обошлось без везения.

Российский вратарь Даниил Худяков впервые вышел в стартовом составе «Штурма». Дебют 20-летнего игрока пришелся на матч Лиги чемпионов против испанской «Жироны». И он получился успешным: голкипер отыграл на ноль, а его команда сотворила сенсацию, одержав победу со счетом 1:0.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 20:45. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
1:0
Жирона

Главный хайлайт встречи — промах Мартина

Бронзовые призеры прошлого розыгрыша чемпионата Испании вполне могли испортить нашему голкиперу вечер. В первом тайме «Штурм» сильно прижался к своим воротам, а рядом с Худяковым находилось по четыре игрока от каждой команды.

Футболист «Жироны» разглядел на дальней штанге своего партнера — Ивана Мартина и доставил ему мяч через частокол ног. Полузащитнику оставалось только подставить свою правую, что он и сделал. Правда, настолько неудачно, что пробил выше перекладины примерно с двух метров.

Момент Мартина различные аналитические системы оценили почти в 1.0 xG. И правда, проще было забить, чем ударить мимо.

Работы было немного

В целом больше у ворот Худякова практически ничего не происходило. «Жирона» за весь матч нанесла один удар в створ. И тот на 85-й минуте.

Статистика у Даниила получилась не очень яркой: один сейв и точность передач 42 процента (14 из 33). Статистический портал Sofascore поставил голкиперу худшую оценку среди игроков стартового состава «Штурма» наряду с капитаном команды Отаром Китеишвили — 6,8 балла.

Это первая сухая игра клуба в этом сезоне Лиги чемпионов.

До «Жироны» Даниил играл только в товарищеских матчах

Худяков перешел в «Штурм» еще в июле после окончании контракта с «Локомотивом». С тех пор про россиянина слышно было не так много: до сегодняшнего вечера он выходил лишь в двух товарищеских встречах — против «ПСЖ» и «Порту». Пересекся с Матвеем Сафоновым при синхронном дебюте.

Во всех матчах до «Жироны» место первого номера занимал 24-летний Кьелл Схерпен. Крепкий конкурент: арендован из «Брайтона», начинал в основе и прошлый сезон, но потом порвал «кресты». Этим летом голландец вернулся и сразу забрал место в основе.

Матвей Сафонов. Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились

Схерпен выходил во всех турнирах — в чемпионате, Кубке Австрии и в Лиге чемпионов. Но на днях ему сделали плановую операцию на колене, поэтому он пропустит остаток года.

Так что у Даниила наконец-то появился шанс. Теперь он — первый номер, как минимум временно. Старт с «сухаря» в ЛЧ — супер. Впереди у Худякова еще пять матчей до конца 2024-го: с «Альтахом», «Тиролем», «Лиллем», «Аталантой» и «Лейпцигом». Можно и даже нужно цепляться за шанс.

Даниил Худяков
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Штурм

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