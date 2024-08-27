«Динамо» сопротивлялось «Зальцбургу», но уступило в первом матче ЛЧ. Ответная игра станет для киевлян тяжелым испытанием

Австрийцы блистательно играют дома.

27 августа состоится ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сыграет с «Зальцбургом». Встреча состоится в Зальцбурге на «Ред Булл Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана в онлайн-кинотеатре «Okko». Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу австрийской команды.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Динамо» Киев 27 августа 2024 года

Букмекеры считают «Зальцбург» фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что примерно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (22%), успех «Динамо» — за 5.60 (13%).

На то, что киевляне не уступят (Х2), котировка — 2.30.

Эксперты не сомневаются, что «Зальцбург» пройдет дальше — данный исход предложен за 1.02. Прорыв киевлян в групповой этап доступен за 15.0.

«Динамо» — «Зальцбург». Фото Getty Images

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.29. Обмен голами оценен в 1.69, вариант «обе забьют — нет» — в 2.08.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: 2:0 и 2:1 в пользу «РБ», а также ничья 1:1 — за 7.60.

Присоединяйся к Лиге Ставок! Фрибет 4444 рубля и 4-месячная подписка на «Okko» за 4 рубля — то что надо к старту ЛЧ!

«Зальцбург» — «Динамо» Киев: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 августа 2024 года

Первый матч между «Динамо» и «Зальцбургом» состоялся в Польше и получился довольно ярким. Соперники обоюдоостро атаковали и должны были забить больше двух мячей. Уже после счета 2:0, который образовался на 50-й минуте, киевляне по разу попали в штангу и перекладину, а также несколько раз потревожили голкипера соперника Яниса Бласвиха. Австрийцы ответили несколькими вспарывающими контратаками: три сейва Георгия Бущана и несколько неточных ударов гостей из отличных позиций оставили «Динамо» минимальные шансы на проход в групповой этап.

«Динамо» — «Зальцбург». Фото Getty Images

Для киевлян то поражение стало первым в сезоне. До встречи с «Зальцбургом» «Динамо» провело шесть официальных матчей и выиграло пять из них. Три победы команда Александра Шовковского добыла в ЛЧ: дважды разгромила «Партизан» (6:2 и 3:0), а также одолела «Рейнджерс» после ничьей в первой встрече (1:1 и 2:0). В чемпионате бело-голубые стартовали с триумфом над «Вересом» (2:1) и «Карпатами» (3:1). При этом в обоих турнирах ни один игрок суммарно не забил больше двух мячей.

«Зальцбург» также провел шесть матчей: выиграл пять из них и один раз сыграл вничью. При этом успехи «РБ» получились не менее внушительными: 6:0 над «Дорнбирном», 5:1 над «Линцем» и еще несколько менее уверенных побед. Только в одном поединке коллектив Пепа Лийндерса отличился меньше двух раз — против ЛАСК (1:0). Лидерами атаки австрийского клуба являются датчанин Кьергор, израильтянин Глух, а также малийцы Йео и Нене.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зальцбург» — «Динамо» Киев

У команд достаточно проблем. «Зальцбургу» точно не помогут защитники Бланк, Моргалла и Гиндо. Под вопросом участие Фернандо, Кавамуры и новичка Кларка, купленного на днях у «Ливерпуля» за 12 миллионов фунтов.

«Динамо» не поможет полузащитник Шепелев. Пономаренко и Дьячук пока значатся в лазарете.

«Зальцбург» — «Динамо» Киев: статистика личных встреч

Матч на прошлой неделе стал для команд первым очным.

Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Динамо» Киев

«Зальцбург» дома всегда играет очень агрессивно и много забивает — в этом сезоне в двух матчах отличился семь раз. «Динамо» нужна победа с разницей минимум в два мяча, а это значит, что киевляне пойдут вперед с самых первых минут. И такая тактика откроет для хозяев возможность смертоносно жалить на контратаках — это австрийцам удавалось и во второй половине первой встречи. Забить не удалось — подвела реализация. Но долго так продолжаться не будет.

Рекомендуемая ставка: «Зальцбург» забьет больше двух мячей за 1.95 (если хозяева отличатся ровно два раза, случится возврат).

Присоединяйся к Лиге Ставок! Фрибет 4444 рубля и 4-месячная подписка на «Okko» за 4 рубля — то что надо к старту ЛЧ!