Агент Радмановаца: «К Николе был интерес из РПЛ, но сделка с «Циндао» заняла 48 часов»

Футбольный агент Боян Минич рассказал, что российские клубы интересовались Николой Радмановацем перед его переходом в китайский «Циндао Хайню». Сербский защитник 2 июля покинул «Балтику».

«К Николе был интерес от некоторых российских клубов, но не было официальных предложений. Получилось так, что в понедельник мы поговорили с «Балтикой», в клубе сказали, что отпустят Радмановаца бесплатно. И на следующий день я принес предложение из Китая, игроку давали хорошие деньги. Переговорили с «Балтикой», и Никола поехал в «Циндао». Так что у нас не было времени вести переговоры с российскими клубами, сделка закрылась в течение 48 часов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Радмановац выступал за «Балтику» с июня 2022 года. На его счету 64 матча во всех турнирах, в которых защитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.