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Сегодня, 22:54

Гришин: «Слуцкий молодец, что побеждает, но футбол в Китае — это вторая лига в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Не знаю, перезапустил ли Слуцкий свою карьеру в Китае. Посмотрел этот чемпионат, но уровень нашей Второй лиги. Там играют только две команды. Слуцкий молодец, что побеждает, но уровень чемпионата очень низкий. РПЛ — это космос по сравнению с Китаем. Хорошо, что Слуцкий ушел из медиа, но чемпионат Китая — это не уровень», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В китайском чемпионате команда Слуцкого идет на первом месте после 27 туров, но у главного конкурента «Шанхай Порт» всего на очко меньше и матч в запасе.

Источник: РБ Спорт
ФК Шанхай Шэньхуа
Александр Гришин
Леонид Слуцкий

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