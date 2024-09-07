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Самедов: «Успехи Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» — отличное достижение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий поехал в другую страну и добивается там результата. Думаю, его успехи в «Шанхае» — отличное достижение. Уровень китайского чемпионата мне сложно оценить, но вряд ли он катастрофически слабый, туда раньше и сильные иностранцы ехали. Если Леонид Викторович добьется чемпионства или медалей, то думаю, что это будет очень хорошим результатом», — приводит слова Самедова Legalbet.

53-летний Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. Под его руководством команда проиграла лишь раз в 28 матчах и идет на втором месте в турнирной таблице китайской Суперлиги.

Источник: Legalbet
Александр Самедов
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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