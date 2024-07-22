Бакаев: «Как не следить за Слуцким, если он везде? Он хорош и в роли тренера, и в роли ведущего»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев в разговоре «СЭ» отреагировал на успехи Леонида Слуцкого в Китае.

«Рад за Леонида Викторовича. Связь не поддерживаем, но слежу за его работой в Китае. Могу пожелать только удачи! Слуцкий хорош и в роли тренера, и в роли ведущего. Наблюдал за его активностью в медиасреде. А как же не смотреть, если он везде? Его чувство юмора иногда заходит, иногда нет, ха-ха. Что-то общее с ним не вспомню. Давно уже было», — сказал Бакаев «СЭ».

«Шанхай Шэньхуа» продлил серию без поражений до 21 матча — 17 побед и 4 ничьих.