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Сегодня, 12:24

Бакаев: «Как не следить за Слуцким, если он везде? Он хорош и в роли тренера, и в роли ведущего»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев в разговоре «СЭ» отреагировал на успехи Леонида Слуцкого в Китае.

«Рад за Леонида Викторовича. Связь не поддерживаем, но слежу за его работой в Китае. Могу пожелать только удачи! Слуцкий хорош и в роли тренера, и в роли ведущего. Наблюдал за его активностью в медиасреде. А как же не смотреть, если он везде? Его чувство юмора иногда заходит, иногда нет, ха-ха. Что-то общее с ним не вспомню. Давно уже было», — сказал Бакаев «СЭ».

«Шанхай Шэньхуа» продлил серию без поражений до 21 матча — 17 побед и 4 ничьих.

Солтмурад Бакаев
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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