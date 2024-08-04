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Сегодня, 16:56

Слуцкий потерпел первое поражение с «Шанхай Шэньхуа» в Китае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шанхай Шэньхуа» на выезде уступил «Бэйцзин Гоань» в матче 21-го тура чемпионата Китая — 1:2.

Решающий гол на 90+8-й минуте забил форвард хозяев Ван Цзымин. Еще один мяч на счету Мишеля Нгаде (11-я минута). За «Шанхай Шэньхуа» отличился Сефас Малеле (77-я).

Команда Леонида Слуцкого впервые уступила в текущем сезоне, прервав серию из 24 матчей без поражений. Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря прошлого года.

«Шанхай Шэньхуа» (55 очков) занимает второе место в чемпионате Китая. «Бэйцзин Гоань» (40) идет четвертым в турнирной таблице.

Китай. Суперлига. 21-й тур
04 авг, 14:35. Workers Stadium (Пекин)
Бэйцзин Гоань
2:1
Шанхай Шэньхуа

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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