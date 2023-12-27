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Китай

Сегодня, 17:11

Бышовец — о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: «Предыдущая работа дает мало поводов для оптимизма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Предыдущая работа дает мало поводов для оптимизма. Я возглавил олимпийскую команду Южной Кореи и столкнулся со многими проблемами: менталитет, язык. Хотелось бы пожелать ему успеха.

На фоне того, что была работа и в Англии, и в Голландии, и в «Рубине», этого мало для оптимизма. Для азиатов важна репутация, имя. Что касается Слуцкого, у нас никогда не было хороших отношений. Я критически относился к нему, но хочу пожелать ему успехов», — цитирует Бышовца Metaratings.

Китайский клуб объявил о назначении Слуцкого в среду, 27 декабря. Российский специалист приступит к работе 1 января 2024 года.

«Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023 с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка). Сезон китайской суперлиги закончился в ноябре.

Источник: Metaratings
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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