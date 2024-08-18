Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Китай. Новости
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 12:41

Бывший вратарь «Крыльев» Лобос объяснил успех Слуцкого в Китае

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос ответил на вопрос «СЭ» об успешной работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в Китае.

— Поддерживали с кем-то связь в годы, что не были в России?

— Да, со многими были и продолжаются какие-то взаимоотношения: с Мэттью Бутом, Сашей Макаровым, Леонидом Слуцким. Общался с Денисом Ковбой, которого, к сожалению, не стало.

— Следили за карьерой Слуцкого в сборной?

Да, конечно! Периодически даже общались. Он за это время успел и сборной поруководить, и в Англии потренировать. Сейчас в Китае.

— У него была длительная серия без поражений. Чем это можно объяснить?

— В последнее время не общались лично. Но он мне всегда казался одним из лучших российских тренеров. Думаю, что его методология и манера работы приводят к тому, что он добивается результатов в Китае.

17 августа «Шанхай Шэньхуа» дома одержал волевую победу над лидером китайской суперлиги «Шанхай Порт» со счетом 3:1. «Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко, расположившись на втором месте в таблице чемпионата Китая. «Шанхай Порт» идет первым (63).

Эдуардо Лобос
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая