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Сегодня, 17:02

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого забил пять безответных голов «Цанчжоу» и не проигрывает 23 матча

Алина Савинова
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Шанхай Шэньхуа» на выезде одержал разгромную победу над «Цанчжоу» в матче 24-го тура китайской Суперлиги — 5:0.

У гостей дубль оформил Гао Тяньи и еще по голу забили У Си, Сефас Малеле и Се Пэнфэй.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 23 матчей во всех турнирах. Команда 19 раз одержала победу и четыре раза сыграла вничью.

После этого матча «синие дьяволы» с 52 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Китая, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два балла. В следующем матче команда Слуцкого сыграет 29 июля против клуба «Ухань».

Китай. Суперлига. 24-й тур
22 июл, 14:35. Cangzhou Stadium (Цанчжоу)
Цанчжоу Майти Лайонс
0:5
Шанхай Шэньхуа
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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