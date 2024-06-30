«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл на выезде «Циндао», продлив серию без поражений

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого обыграл в выездном матче 17-го тура китайской суперлиги «Циндао Вест Кост» со счетом 1:0.

Единственный гол в прошедшей встрече забил У Си на третьей добавленной минуте ко второму тайму.

Таким образом, беспроигрышная серия «Шанхая» достигла 17 матчей во всех турнирах. Команда под руководством российского специалиста одержала 15 побед и четыре раза сыграла вничью.

После 17 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» располагается на втором месте в таблице с 43 очками, уступая лидирующему «Шанхай Порт» два балла (45).

В следующем матче «Шанхай» примет «Шаньдун Тайшань» 6 июля.