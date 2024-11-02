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Сегодня, 13:54

ЦСКА поздравил Слуцкого с серебром чемпионата Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего главного тренера команды с завоеванием серебряных медалей в чемпионате Китая.

«Поздравляем экс-наставника красно-синих и его тренерский штаб в составе Василия Березуцкого и Олега Яровинского с достижением лучшего результата китайского клуба за последние 16 лет!» — говорится в сообщении пресс-служба армейцев.

В матче последнего тура «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Чэнду Жунчэн» (2:1) и завершил сезон с 77 очками на втором месте. В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Тайгер» (5:0) и стал чемпионом, набрав 78 очков.

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше чемпионата Китая. В феврале команда Слуцкого завоевала Суперкубок Китая.

Источник: ФК ЦСКА
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ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий

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