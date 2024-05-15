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Сегодня, 19:25

Губерниев: «Слуцкий наигрался в шоу-бизнес и теперь в Китае является заметной фигурой»

Губерниев отреагировал на успехи Слуцкого в Китае
Зарина Халимхонова
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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на 13-матчевую серию без поражений «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является Леонид Слуцкий.

«Очень рад, что Слуцкий вернулся к тренерской деятельности. Он уже наигрался в шоу-бизнес и теперь в Китае является заметной фигурой. Поработает там, заматереет, вспомнит былое. А дальше, может быть, вернется в Россию и возглавит что-то серьезное. Я его со счетов не сбрасываю. Он молодец! Не буду говорить, что такого специалиста не хватает российскому футболу. Слуцкий на своем месте. Пусть в Китае выиграет что-нибудь. Круговорот тренеров продолжается. Он хороший специалист. Леонид Викторович изменился, стал более стрессоустойчивым. Ему желаю всяческих удач. Слежу за его выступлениями. Мы с ним знакомы, у нас взаимное уважение», — сказал Губерниев «СЭ».

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» набрал 30 очков и лидирует в таблице чемпионата Китая.

ФК Шанхай Шэньхуа
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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