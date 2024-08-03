Дзюба: «Слуцкий скучает по России»

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил работу российского тренера Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

— Как поживает Леонид Слуцкий в Китае?

— Великолепно! Скучает по России.

— Серия из 24 беспроигрышных матчей. Везучий?

— Нет, он — сильный тренер, — сказал Дзюба «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Команда не проигрывает 24 матча подряд — 20 побед и 4 ничьих.

«Шанхай Шэньхуа» с 55 очками занимает второе место в таблице чемпионата Китая.