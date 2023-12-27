Глушаков считает, что «Шанхай Шэньхуа» это хороший вызов для Слуцкого

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост наставника «Шанхай Шэньхуа».

«Это хороший вызов для Слуцкого. Сейчас ему вновь придется работать на профессиональном уровне, добиваться результата, чего ему от всей души и желаю», — цитирует Глушакова ТАСС.

Сегодня, 27 декабря, «Шанхай Шэньхуа» официально объявил о том, что главным тренером станет Леонид Слуцкий.

До китайской команды 52-летний специалист руководил «Рубином». Российский наставник покинул казанский клуб в ноябре 2022 года.