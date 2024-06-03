Аджоев: «В Китае появится аналог Народной футбольной лиги»

Президент и основатель Народной футбольной лиги Гурам Аджоев заявил «СЭ», что в Китае появится аналог турнира.

— Действительно, Народная футбольная Лига будет создана в Китае. Процесс уже запущен. Буквально несколько дней назад мы с моими единомышленниками, которые делают этот проект в России, вернулись из Китая. Там провели ряд встреч и переговоров, сыграли два товарищеских матча с китайскими командами, оба выиграли. Главный результат этой поездки заключается в том, что мы увидели и почувствовали искреннюю заинтересованность со стороны коллег в появлении Народной футбольной Лиги в Китае. Есть люди, которые сразу включились в работу и при нашей поддержке занимаются развитием лиги.

— Известно, где будет находиться базовое место Народной футбольной Лиги в Китае?

— Да, на северо-востоке страны есть город Далянь, который расположен на полуострове и с трех сторон омывается морем. Место просто великолепное. Это и активно развивающийся город, где построен деловой центр, небоскребы, много бизнесменов, и в то же время буквально в 40 километрах находится самый настоящий курорт. Вот как раз ряд предпринимателей из Даляня и власти этого города проявили огромный интерес к Народной футбольной Лиге. По их словам, на сегодняшний день есть уже 16 команд, готовых принять участие в турнире. И это только начало, самый старт проекта. В дальнейшем речь идет о десятках команд по всей стране.

— В середине мая в Пекине с официальным государственным визитом была высокопоставленная российская делегация. Сыграло ли это свою роль в появлении Народной футбольной лиги в Китае?

— Не могу раскрывать всех подробностей, но могу сказать, что руководители обеих стран знают о Народной футбольной Лиге. Эта тема обсуждалась. Мы уже не раз отмечали, что у истоков лиги в России стояли такие люди как министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Они и сегодня поддерживают лигу, за что мы им очень благодарны. Но тут еще важно отметить, что в Китае действительно любят футбол, многие тренируются, играют именно на непрофессиональном уровне. То есть интерес к проекту есть на всех уровнях.

— Возрастной ценз будет такой же, как в России, 45 лет и старше?

— Пока да. Мы сейчас много думаем над возможным изменением формата в плане возрастных групп в российской Народной футбольной лиге, но сейчас все остается как есть. Точно неизменным будет обязательное условие, что участники Народной Лиги не должны иметь профессионального прошлого. То есть если у человека был профессиональный контракт, он не может выступать в лиге. Мы делаем акцент именно на любительском футболе, на популяризации этого вида спорта среди тех, у кого по разным причинам не получилось играть на профессиональном уровне, но кто искренне любит футбол. Ну и в целом, конечно, речь идет о здоровом образе жизни.

— В начале июня в Москве, как обычно, пройдет Всероссийский фестиваль футбола, который завершает очередной сезон лиги?

— Да, все верно. С 10 по 15 июня в Москве состоится уже восьмой Всероссийский фестиваль. Приедут команды из разных регионов страны, которые в решающих матчах определят победителя этого сезона. Честно говоря, с нетерпением жду этих игр, потому что эмоции в них всегда зашкаливают, игры получаются яркими, зрелищными и бескомпромиссными.