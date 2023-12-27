Гуренко объяснил, почему Слуцкий выбрал Китай для продолжения тренерской карьеры

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал назначения российского тренера Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Интересная страна. Я думаю, что Слуцкий такой человек... Познавательный. Ему нравится узнавать что-то новое для себя открывать. Нет, конечно, это не шаг назад», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.