Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 18:33

Игнатьев — о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: «В Китае нужно стремление не обидеть человека, оскорблять никого нельзя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Ему будет необходимо выстроить определенное отношение к игрокам в плане бытовой и игровой дисциплины. Нельзя идти по российскому пути, когда можно использовать разные варианты. Там нужно стремление не обидеть человека. У меня было несколько случаев, когда меня ставили на место, и говорили, что все китайцы равны, независимо от того, бедный игрок или богатый. Оскорблять никого нельзя. Надо искать формы общения, не обидные для футболистов», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Китайский клуб объявил о назначении Слуцкого в среду, 27 декабря. Российский специалист приступит к работе 1 января 2024 года.

«Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023 с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка). Сезон китайской суперлиги закончился в ноябре.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Борис Игнатьев
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бышовец — о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: «Предыдущая работа дает мало поводов для оптимизма»