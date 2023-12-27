Игнатьев — о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: «В Китае нужно стремление не обидеть человека, оскорблять никого нельзя»

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Ему будет необходимо выстроить определенное отношение к игрокам в плане бытовой и игровой дисциплины. Нельзя идти по российскому пути, когда можно использовать разные варианты. Там нужно стремление не обидеть человека. У меня было несколько случаев, когда меня ставили на место, и говорили, что все китайцы равны, независимо от того, бедный игрок или богатый. Оскорблять никого нельзя. Надо искать формы общения, не обидные для футболистов», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Китайский клуб объявил о назначении Слуцкого в среду, 27 декабря. Российский специалист приступит к работе 1 января 2024 года.

«Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023 с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка). Сезон китайской суперлиги закончился в ноябре.