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Китай

Сегодня, 15:56

Источник: контракт Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан на один год

Стал известен срок контракта Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа»
Алина Савинова
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Российский тренер Леонид Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» всего на один год, утверждает журналист Иван Карпов.

Однако отмечается, что краткосрочные договоры являются нормой для чемпионата Китая. По словам источника, тренеры в клубах суперлиги редко задерживаются в командах более чем на один-два сезона, особенно иностранные, от которых ждут мгновенного результата.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

В сезоне-2023 «Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая, набрав 52 очка.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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