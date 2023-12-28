Источник: контракт Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан на один год

Российский тренер Леонид Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» всего на один год, утверждает журналист Иван Карпов.

Однако отмечается, что краткосрочные договоры являются нормой для чемпионата Китая. По словам источника, тренеры в клубах суперлиги редко задерживаются в командах более чем на один-два сезона, особенно иностранные, от которых ждут мгновенного результата.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

В сезоне-2023 «Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая, набрав 52 очка.