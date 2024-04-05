Караваев: «Слуцкий меняется как тренер, но в целом виден его почерк»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого за рубежом.

52-летний специалист в конце 2023 года возглавил «Шанхай Шэньхуа» из Китая.

«Леонид Викторович меняется как тренер, добавляет что-то новое, но в целом виден его почерк: компактность в обороне, все добегают и дорабатывают в каждом эпизоде. Тогда он только пришел и привыкал к команде. У него будет время, чтобы поставить игру, которую он видит, посмотреть на футболистов на разных позициях. Футбол не стоит на месте, тренерский штаб у него тоже меняется, кто-то свои идеи высказывает», — приводят «Известия» слова Караваева.

«Шанхай Шэньхуа» одержал пятую победу под руководством Слуцкого. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая, набрав 12 очков.

«Синие дьяволы» также приняли участие в Кубке равноправия этой зимой, где заняли второе место.