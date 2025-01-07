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Сегодня, 11:28

«Гуанчжоу» из-за долгов лишился профессионального статуса

Руслан Минаев
«Гуанчжоу» лишился статуса профессионального клуба.
Фото Global Look Press
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«Гуанчжоу» лишился статуса профессионального клуба, сообщает агентство «Синьхуа».

Китайская футбольная ассоциация (CFA) не выдала клубу лицензию на выступление во втором дивизионе в 2025 году. Отмечается, что причиной решения стали невыплаченные долги. CFA продолжит следить за ситуацией в клубе.

«Гуанчжоу» был основан в 1954 году. Клуб становился чемпионом Китая восемь раз — в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. «Гуанчжоу» является двукратным победителем Кубка Китая и азиатской Лиги чемпионов. Дважды команда занимала четвертое место в клубном чемпионате мира.

Футбол
ФК Гуанчжоу Эвергранд
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