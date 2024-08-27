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Китай

Сегодня, 12:19

Количество команд Народной футбольной лиги в Китае планируют увеличить до 24

Виктория Кравченко
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Основатель и президент Народной футбольной лиги Гурам Аджоев заявил, что количество команд в Китае планируют увеличить до 24.

Победителем первого турнира Народной лиги в Китае стала команда «Сен Ю». Турнир завершился 25 августа.

«Без сомнения, развитие лиги в Китае имеет огромные перспективы. Уже сейчас понятно, что в следующем году будет больше команд-участниц. Речь идет минимум о 24 командах», — цитирует Аджоева ТАСС.

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. Поддержку оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Источник: ТАСС
Гурам Аджоев
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