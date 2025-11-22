Видео
Сегодня, 13:35

Колосков: «Работа Слуцкого в Китае улучшает имидж российского футбола»

Сергей Ярошенко

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

30-м туре чемпионата Китая команда под руковдством российского специалиста победила «Тяньцзинь Цзиньмэнь» со счетом 3:1 и второй год подряд завершила сезон на втором месте в турнирной таблице.

«Слуцкий с «Шанхаем» хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро. Я к этому отношусь с радостью. Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно. Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», — цитирует Колоскова ТАСС.

Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. В июле клуб продлил с ним контракт до конца 2027 года.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Вячеслав Колосков
Леонид Слуцкий
