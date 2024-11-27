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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл корейскому клубу в матче азиатской ЛЧ

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, уступил южнокорейскому «Кванджу» в матче 5-го тура Западной конференции Лиги чемпионов АФК — 0:1.

В предыдущем матче турнира китайская команда сыграла вничью с автралийским «Сентрал Кост Маринерс» (2:2). После 5 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает 9-е место в турнирной таблице с 7 очками, находясь вне зоны плей-офф.

В 6-м туре команда Слуцкого сыграет дома с другим клубом из Южной Кореи — «Ульсан ХД».

По итогам сезона чемпионата Китая-2024 «Шанхай Шэньхуа» завоевал серебряные медали первенства.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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