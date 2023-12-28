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Китай

Сегодня, 12:55

Лопырева — о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: «Китайский чемпионат — шаг в неизвестность, но удача любит смелых!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Виктория Лопырева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» оценила назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Очень рада возвращению Леонида Викторовича в большой футбол, он большой мастер тренерского дела и весьма молод, желаю ему успехов! Касаемо перспектив Слуцкого и необычного места выбора... Признаюсь, несмотря на то что многие годы, можно сказать, живу футболом, для меня переход в китайский футбол — как шагнуть в неизвестность. Но, как мы с вами знаем, удача любит смелых. Я в целом живу по такому принципу и верю, что у нашего именитого тренера все получится! Удачи!» — сказала Лопырева «СЭ».

В чемпионате Китая-2023 «Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место с 52 очками в 30 матчах. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Предыдущим клубом Слуцкого был «Рубин». 52-летний российский специалист возглавлял казанцев с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Виктория Лопырева
Леонид Слуцкий
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