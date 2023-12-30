Масалитин: «Переезд в Китай — это определенный вызов для Слуцкого»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«В принципе, что он в последнее время не тренировал — это, конечно плохо. Мы знаем, что он больше вместе с Дзюбой устраивал шоу. Если он в это время занимался анализом своей работы — что получилось, что не получилось. Если следил за тенденциями развития мирового футбола, то, конечно, это ему в плюс. Думаю, это осознанное решение — поехать в Китай. Это определенный вызов для него. Он этот вызов принял», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.