«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом «Шанхай Порт»

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде сыграл вничью с клубом «Шанхай Порт» в матче 5-го тура чемпионата Китая сезона-2025 — 1:1.

На гол форварда хозяев Лю Жофаня на 5-й минуте гости ответили точным ударом в исполнении Юй Ханьчао на 81-й минуте. В добавленное время игрок «красных орлов» получил вторую желтую карточку и оставил свой коллектив в меньшинстве.

Команды набрали по 11 очков, однако «Шанхай Шэньхуа» находится в лидерах чемпионата, опережая «Шанхай Порт» по дополнительным показателям.

Следующий матч команда Слуцкого проведет дома 12 апреля против «Чжэцзяна».