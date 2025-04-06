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Китай

6 апреля, 16:34

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом «Шанхай Порт»

Алина Савинова
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«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде сыграл вничью с клубом «Шанхай Порт» в матче 5-го тура чемпионата Китая сезона-2025 — 1:1.

На гол форварда хозяев Лю Жофаня на 5-й минуте гости ответили точным ударом в исполнении Юй Ханьчао на 81-й минуте. В добавленное время игрок «красных орлов» получил вторую желтую карточку и оставил свой коллектив в меньшинстве.

Команды набрали по 11 очков, однако «Шанхай Шэньхуа» находится в лидерах чемпионата, опережая «Шанхай Порт» по дополнительным показателям.

Следующий матч команда Слуцкого проведет дома 12 апреля против «Чжэцзяна».

Китай. Суперлига. 5-й тур.
06 апреля, 00:00. Pudong Football Stadium (Шанхай)
Шанхай Порт
1:1
Шанхай Шэньхуа
4
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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